El chalet con piscina a poco más de una hora de Vigo que puedes adquirir por 160.000 euros

Una casa de piedra de estilo rústico, con finca, piscina y ubicada a poco más de una hora de Vigo. Esa es la propuesta inmobiliaria que se comercializa actualmente en varios portales y a través de la agencia Cuarto Hache, en Ourense, por un precio de 160.000 euros.

La vivienda se encuentra en el municipio ourensano de Coles, a unos 12 kilómetros de la ciudad de As Burgas y a unos 100 de de la urbe olívica. Se trata de una casa construida en piedra, con una superficie de 131 metros cuadrados, distribuida en dos plantas y pensada para quienes buscan una residencia con carácter tradicional, espacio exterior y una zona de baño privada.

En la planta baja se sitúa un amplio salón-comedor de estilo rústico, presidido por una chimenea de leña. Las paredes de piedra vista y los detalles en madera refuerzan el carácter tradicional de la vivienda. En esta misma planta también se encuentra la cocina, que se entrega amueblada y equipada con electrodomésticos, además de un baño completo con plato de ducha.

Tres dormitorios, galería, jardín y piscina

La planta superior, a la que se accede mediante una escalera de madera artesanal, está destinada a la zona de descanso. En ella hay tres dormitorios amplios y luminosos. Uno de ellos cuenta con salida a una galería de grandes dimensiones, soleada y con vistas despejadas hacia la zona ajardinada y la piscina. En esta altura se encuentra también un segundo baño completo, equipado con bañera.

Algunas imágenes del chalet con piscina a la venta en Coles / Pisos.com

Otro de los atractivos del inmueble es su finca de 700 metros cuadrados, que dispone de pozo artesanal y de barrena. En el exterior destaca una piscina de 10x4 metros, rehabilitada en el verano de 2025 y con depuradora nueva, según la descripción de la oferta.

La casa cuenta además con calefacción de gasoil, chimenea francesa con calentador de agua y placas solares para agua caliente sanitaria y calefacción.

Por su ubicación, próxima a Ourense y a poco más de una hora de Vigo, la vivienda se presenta como una opción para quienes buscan una casa con terreno y piscina en el interior de Galicia, sin alejarse en exceso de los principales núcleos urbanos.