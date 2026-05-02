La periodista de EL CORREO GALLEGO Alba Prada, galardonada en los Premios Xoán Vicente Viqueira del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
El reportaje premiado aborda el agotamiento físico y emocional de las madres, contextualizándolo en la falta de apoyo social y las expectativas de género
El Correo Gallego
El reportaje Burnout maternal: madres agotadas y al límite, de la periodista de EL CORREO GALLEGO Alba Prada, publicado en el periódico de la capital gallega y en otros medios del grupo Prensa Ibérica, fue merecedor de la mención especial en la categoría de Xornalismo de los Premios Xoan Vicente Viqueira del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG).
El texto aborda el agotamiento físico y emocional de las madres derivado de la sobrecarga de cuidados, contextualizándolo en factores estructurales como la falta de apoyo social, la presión de género y las elevadas expectativas sobre la maternidad.
Estos premios fueron impulsados por el COPG en colaboración con la aseguradora Brokers’99 para honrar a uno de los grandes referentes de la psicología gallega, Vicente Viqueira, cuyo trabajo, pese a su precoz fallecimiento a los 38 años, sentó las bases sobre las que se asientan muchos trabajos filosóficos y pedagógicos en Galicia. Ahora, el Colexio quiere reconocer y promover la divulgación de la psicología en los medios, primando la ética, la responsabilidad y las buenas prácticas, al tiempo que se combaten las pseudociencias y pseudoterapias.
El jurado encontró todos esos valores en el trabajo de Alba Prada (Verín, 1990), redactora de la sección de Sociedad de EL CORREO GALLEGO y habitual autora de artículos que abordan cuestiones como la maternidad, la crianza y la educación desde una óptica científica. El artículo puede leerse aquí.
Premiados y entrega de galardones
La ganadora del premio en la categoría de Comunicación fue la psicóloga Rosa Cerqueiro Landín, por su artículo O control das baixas laborais como opción política sanitaria . En la categoría de Xornalismo se impuso 'Cuando la sensación de vacío se cronifica, así es la distimia: “Veo a otra gente feliz y yo siempre estoy mal”', de la periodista Cinthya Martínez.
Aparte de estos premios, dotados con 2.000 euros, el jurado decidió conceder esas menciones especiales a Alba Prada y a Gema Zunzunegui Lamas, por su artículo Para conectar-nos.
La entrega de premios está fijada para el 22 de mayo a las 19.00 horas en la Casa de Rosalía de Castro, en Padrón, en el marco del acto institucional Achegas da Psicoloxía.
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