«Me gustaría hacer muchos chistes sobre un Donald Trump enrabietado que pierda la presidencia»

El cofundador de El Mundo Today y cómico Xavi Puig participa este viernes a las 12.30 horas en el Encuentro Mundial del Humorismo (EMHU) de A Coruña junto a otros cómicos en el debate ¿Esto se entiende?, que tratará sobre el trabajo individual y colectivo en el humor a través de los grupos de WhatsApp. El acto será en el Teatro Colón. Este domingo recibirá el premio EMHU Wenceslao Fernández Flórez por el mérito humorístico de El Mundo Today.

-Su primer evento en el EMHU es el debate ¿Esto se entiende?, ¿cómo surgió un coloquio sobre humor, oficio y grupos de WhatsApp?

-Participar en este evento fue una propuesta de Luis Piedrahita y la idea proviene de la realidad, de un grupo de humoristas y compañeros que somos amigos y somos afines. Van a estar las mismas personas que estamos en ese grupo de WhatsApp, es como si nos materializásemos. Precisamente, la gracia es estar juntos en directo. En ese grupo de WhatsApp hablamos personas ajenas al mundo de los otros, de ahí la importancia. De lo que se trata es de meter la mirada de otros para comprobar que un chiste, una broma o una ironía se entiende vista por otros ojos. El feedback es una cuestión muy importante en nuestro mundo y ese grupo cumple la función. Se trata de llevar a lo colectivo un trabajo que, de por sí, es muy individual. En este acto participo a nivel personal, como Xavi Puig, pero el premio lo recojo en nombre y para todo el equipo de El Mundo Today.

-Habla del premio EMHU Wenceslao Fernández Flórez. El premio es para todos, ¿no?

-El premio es un reconocimiento al trabajo que hacemos todos desde hace muchos años en El Mundo Today. Es un honor enorme y un orgullo, más teniendo en cuenta que se recibe de parte del EMHU. Este festival es muy necesario, los festivales de comedia lo son.

-¿Cuál es la finalidad de buscar ayuda en esos grupos?

-La finalidad de compartir las ideas es encontrar distintos enfoques, ahí es donde entran las otras personas. Alguna idea que se me ocurre y puede ser realizable, pero para la que no tengo claro el estilo, la envío por ese grupo y por el grupo de El Mundo Today. En cada uno hay ilustradores, así que puedo ver esa mirada y también la combinación de ambas. Aunque no lo parezca, el humor es multidisciplinar y se relaciona más con la música o con lo gráfico de lo que parece. El EMHU es prueba de ello también.

-¿Buscan entre todos una fórmula para el éxito viral y humorístico?

-El oficio del cómico satírico o del periodista satírico es uno que requiere de mucho trabajo y para el que se trabaja muchas horas. Sin embargo, el éxito creo que proviene de una combinación de factores determinados. Uno puede tener todo el talento, el mejor equipo, las ideas brillantes, las propuestas interesantes o los titulares creativos... Combinar estos elementos es necesario, pero sin suerte o azar es muy difícil. No llega con todo el cóctel idóneo. Nosotros teníamos esfuerzo, muchas horas encima, pero sin ese factor azaroso no hubiera sucedido. Conozco a mucha gente con gran talento e iniciativa a la que no le ha sucedido lo mismo.

-¿Y buscaron el éxito con El Mundo Today o fue una sorpresa incluso para ustedes mismos?

-El Mundo Today fue un proyecto que surgió a través de procesos más involuntarios de lo que pueda parecer desde fuera. Había una voluntad por nuestra parte, está claro, pero queríamos que se convirtiera en algo que resultase rentable para nosotros, las personas que lo producíamos. Pensamos que acabaríamos haciendo televisión más que otra cosa, pero ha sido casi lo que menos y eso que colaboramos en programas. En España había mucha tradición de periodismo satírico, pero es que no conocíamos ni a medios internacionales como The Onion, unas referencias del sector. Éramos un graduado de Filosofía y otro en Comunicación Audiovisual. Nosotros no dijimos que faltaba algo en el ecosistema ni nada por el estilo. Simplemente, nos gustaba que la actualidad fuese tratada así. En nuestros cálculos no estaba lo que luego fue el estallido en redes sociales y la cantidad de contenidos virales generados. Adquirimos sin querer una notoriedad de marca, algo muy positivo.

-¿Cómo es el día a día en un lugar como El Mundo Today?

-El proceso de trabajo es colectivo e individual. Los lunes preparamos una serie de titulares porque tenemos una sección en La Ventana de la Cadena Ser. Tenemos que llevar una batería de diez titulares, entonces completamos esa parrilla y durante el resto de la semana vamos desarrollando el resto. Rescatamos también del grupo de WhatsApp de lo que va quedando y vamos formando una nevera de contenidos. Realmente, funcionamos como una redacción de un programa de comedia en televisión y es todo muy espontáneo. Hemos construido nuestro medio con espíritu lúdico. No hemos dejado que nos presione algo más que no sea la calidad o el humor. No miramos los datos, no accedemos a las métricas de ningún tipo. Sé que resulta difícil de creer y es muy tentador hacerlo, ver lo que funciona. De hecho, en otros medios sería una irresponsabilidad no hacerlo. Para nosotros, no consultar los datos es una venda sobre los ojos con la que nos blindamos. Es un privilegio sano, así logramos reducir el perfeccionismo. No cedemos a presiones del algoritmo, nos guiamos por el trabajo bien hecho.

-¿Y cuándo cambió todo? Quizá recuerde algún momento o titular concreto.

-No hubo un tema o una noticia satírica que lo cambiara todo para siempre. Sí que recuerdo una en concreto que marcó la diferencia en cuanto a viralidad. El titular decía: «Una anciana invoca al demonio en una clase de inglés». Lo pensé en un autobús, me acuerdo perfectamente. Y es gracioso, pero no es tan gracioso como para funcionar del modo en que lo hizo. Entiendo a los grupos de música que van a dar un concierto y tienen que cantar siempre esa misma canción, esa canción concreta, porque a nosotros nos ha pasado algo similar. Nos persigue un poco ese titular. Se nos han ocurrido cosas más ingeniosas y brillantes que no han gozado del mismo éxito. Da hasta rabia. Pero es muy positivo porque tu público logra sorprenderte a ti y eso es lo bonito.

-Ese titular fue una sorpresa para usted, pero, ¿cómo fueron conscientes de su fama?

-Me impresionaron dos cosas. Por un lado, cuando vi a El Mundo Today en una pregunta del juego Trivial. Eso me marcó mucho, lo que más. Y, también, cuando fuimos parte de un examen en una universidad. Éramos una pregunta. Ahí nos dimos cuenta de que habíamos trascendido a la cultura pop, algo que es muy complicado. Ni siquiera lo habíamos pretendido, no entraba dentro de los objetivos. Nos habíamos convertido en famosos pero sin poner la cara en ningún lado, solo con el contenido.

-¿Algunos de sus titulares se ha convertido en realidad?

-Recuerdo dar una noticia sobre que los moteros Ángeles del Infierno eran recibidos por el Papa. A los pocos días, lo encontramos en una página web como noticia y pensamos que lo habían sacado de nuestro contenido. Fue flipante. Ese chiste tan rebuscado se había convertido en realidad. Este es un caso de los más enrevesados que se me ocurren, pero hay más.

-Quizá la actualidad ya les haya superado en cuanto a surrealismo.

-Lo que ha sucedido es que el discurso se ha ido convirtiendo en algo mucho más caricaturesco. Esto es un fenómeno que puede observarse. Ahora El Mundo Today es igual tan serio como un periódico porque los líderes mundiales son mucho más histriónicos. En alguna ocasión miramos un titular nuestro y el de algún medio digital y la diferencia es mínima, un tono, una ligera ironía o broma. Esto en los medios digitales es donde más se ha podido notar en todos estos años. Los tradicionales o el papel no caen tanto en ello. Pero, en general, se ha infantilizado al lector y se ha caído en una vulgarización de la retórica. Lo hemos visto desde dentro. Esta transformación proviene realmente de la crisis económica de la década pasada y de la crisis propia de los medios. Al final, si un medio necesita clicks y recetas escondidas entre su contenido para generar visitas y que el algoritmo lo premie o reconozca, esto es inevitable. Dependencia del algoritmo. Llegamos a un punto en el que el SEO mandaba más que el redactor jefe o el editor del periódico. La precariedad está de fondo y es una de las causas principales.

-¿Y sobre qué noticia le gustaría hacer bromas?

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-Tenemos el privilegio de poder hacer chistes con todo y de bromear sobre cualquier cosa, o casi cualquier cosa. Pero me gustaría hacer muchos chistes sobre un Donald Trump enrabietado que pierda la presidencia de los Estados Unidos. Un Donald Trump, un Benjamin Netanyahu y todos estos villanos que tenemos en el mundo. Por el bien del mundo, a nivel comedia, prefiero perder a Donald Trump.