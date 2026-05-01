Espectacular y peligrosa persecución de una patera en Ibiza: los dos patrones acaban en la cárcel tras poner en riesgo la vida de siete menores

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Ibiza a dos personas de origen argelino como presuntas autoras de un delito de favorecimiento a la migración ilegal y contra los derechos de las personas extranjeras tras patronear una embarcación tipo patera-taxi que llegó a Formentera con 19 inmigrantes, entre ellos siete menores, y pusieron en riesgo la vida de sus ocupantes durante una espectacular persecución en el mar. Los detenidos pasaron a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión provisional.

Los hechos se produjeron la semana pasada en Ibiza, en una actuación coordinada entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La embarcación fue localizada por dos patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuando navegaba cerca de las costas de Formentera. Los agentes se aproximaron a la patera y requirieron en reiteradas ocasiones al patrón para que detuviera la marcha.

Huida a gran velocidad

Según explican desde la Policía Nacional, los ocupantes hicieron caso omiso al requerimiento policial y emprendieron la huida a gran velocidad. La embarcación golpeaba de forma violenta el mar, con fuertes y sucesivos impactos. Los agentes observaron que la patera estaba completamente abarrotada y excedía "con creces" el número de pasajeros que pudiera considerarse mínimamente seguro para la travesía. También comprobaron que los ocupantes iban agazapados y sujetos a la embarcación para evitar caer al mar, en una huida "con temerario desprecio a la seguridad y la vida de los ocupantes".

Durante la persecución, los agentes detectaron que a bordo viajaba un menor de edad, por lo que redujeron la velocidad y siguieron la estela de la embarcación hasta el punto de desembarque. La patera llegó a tierra en Punta de ses Pesqueres, un lugar próximo al faro de la Mola, al sur de Formentera. Una vez en tierra, los pasajeros abandonaron la embarcación, huyeron a pie y comenzaron a desprenderse de sus ropas para dificultar la identificación de los pilotos, "poniendo con ello a todos los ocupantes de la patera en una situación de riesgo altísimo para su integridad física".

Una mujer y siete menores

La embarcación es una patera de unos seis metros de eslora, de fibra rígida y color blanco, con una línea perimetral negra, consola central con volante y un motor de 100 CV. Pese a los esfuerzos realizados en esos primeros momentos por los agentes del Servicio Marítimo, no se logró identificar a los patrones. En la embarcación viajaban 19 personas, todas de origen argelino: once hombres adultos, una mujer adulta acompañada por su hijo menor de diez años y seis menores de edad no acompañados.

Una vez localizados todos los ocupantes, fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para que la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentale (UCRIF) iniciara los trámites de devolución a su país de los adultos, así como las investigaciones y entrevistas para identificar a los patrones de la embarcación. La investigación permitió detener a dos patrones. Uno de ellos ya había entrado previamente en España en patera por Almería en 2021 utilizando otra identidad.

El objetivo de las pateras-taxi es realizar viajes desde las costas argelinas a Ibiza y Formentera y regresar rápidamente al lugar de origen para poder efectuar más trayectos, aprovechando las características de la embarcación y las condiciones meteorológicas favorables. Con este sistema, las organizaciones criminales consiguen un mayor beneficio en el tráfico de personas con una menor inversión, ya que pueden utilizar las embarcaciones varias veces y cobran más dinero por los trayectos al reducirse la duración del viaje. En el caso de esta patera, los ingresos obtenidos por la organización en este viaje podrían ascender al equivalente a 85.000 euros, según estiman los investigadores.