El doctor Jorge Cameselle: 55 documentales científicos en YouTube para preservar el conocimiento científico y dar voz a los pacientes

Ya desde su etapa como estudiante de Medicina, el doctor Jorge Cameselle (Vigo, 1960) tenía la convicción de la importancia de preservar el conocimiento de expertos, cuyas conferencias, de otro modo, se perderían. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que mediante el formato audiovisual? Esta inquietud dio lugar, años después, a que creara un canal en YouTube para la divulgación científica.

En los aproximadamente trece años que tiene su canal, el doctor Cameselle, especialista en medicina familiar y anatomía patológica y médico en el PAC de Cangas, ha publicado 55 documentales científicos. «Escuchar a un especialista que domina un tema y sabe transmitirlo es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar. El formato audiovisual permite precisamente eso: dar continuidad y accesibilidad a ese conocimiento», explica este médico e investigador especializado en cáncer y, en los últimos años, también en enfermedades raras.

Los primeros vídeos, subidos en 2013, se centran en el cáncer: cáncer de cuello de útero, de próstata y de mama, pero también en otras patologías, como la retinopatía del prematuro (ROP), un desarrollo anormal de vasos sanguíneos en la retina de bebés prematuros causado por una inmadurez vascular. A lo largo de estos más de diez años, se han ido sumando un buen número de patologías raras, como la cavernomatosis cerebral múltiple, el síndrome de Stickler, el síndrome de Stickler, el síndrome de Usher, la enfermedad de Huntington, el albinismo y el síndrome de Joubert, sobre el que prepara una guía clínica.

Algunos documentales recogen conferencias de especialistas médicos, pero otros adoptan un formato más documental, incorporando testimonios de pacientes, familias y distintos profesionales, combinando de esta forma la revisión científica con historias personales de gran impacto. En el del albinismo aporta su doble testimonio como médica y paciente, la atleta paraolímpica viguesa Susana Rodríguez Gacio.

«No solo es importante divulgar y preservar el conocimiento de los expertos, sino también dar voz a los pacientes», comenta el responsable de estas películas científicas.

"Estos vídeos pretenden generar recursos útiles que mejoren el diagnóstico, el tratamiento y la prevención» Jorge Cameselle — Médico, director de documentales científicos

En el documental dedicado a la osteogénesis imperfecta, por ejemplo, se incluyen entrevistas a fisioterapeutas, pediatras, endocrinos, traumatólogos y pacientes. «Estos testimonios aportan un valor incalculable. Nadie mejor que los pacientes para explicar su experiencia. En algunos casos, relatan diagnósticos tardíos, incluso décadas después del inicio de los síntomas, lo que evidencia la necesidad de mejorar la formación médica», opina el doctor y director de estos documentales.

Por su parte, el vídeo sobre el síndrome de Hurler muestra el testimonio de unos padres cuyo hijo falleció tras un retraso diagnóstico. «Este testimonio constituye una llamada a la formación y a la mejora del sistema», subraya.

A pesar de su dilatada experiencia en el trato con pacientes, el doctor Cameselle reconoce que ha vivido momentos muy intensos, reflejo de la fuerza de estos relatos. Recuerda especialmente el trabajo sobre el síndrome de Treacher Collins, que combina la revisión científica con historias personales de gran impacto. Durante la grabación, el equipo vivió momentos muy intensos, reflejo de la fuerza de estos relatos. «Llegamos a llorar», reconoce.

Los documentales están orientados a profesionales médicos, con el objetivo de generar recursos útiles que contribuyan a mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. «Es fundamental que el médico se mantenga actualizado en los últimos avances en diagnóstico y tratamiento. Algunas enfermedades podrían reducirse significativamente si se aplicaran estos conocimientos», subraya.

La formación continua es especialmente relevante en el caso de las enfermedades raras, de las que existen más de 5.000 patologías descritas. «Es imposible que las conozcamos todas, pero estos materiales permiten actualizar conocimientos y, en algunos casos, contribuir a prevenir o incluso erradicar enfermedades».

Un ejemplo de esto es la corea de Huntington, una enfermedad de origen genético que, al heredarse de forma autosómica dominante y transmitirse directamente de padres a hijos, no se salta generaciones. «Mediante la identificación de casos y el uso del diagnóstico genético preimplantacional, se podría evitar su transmisión en un alto porcentaje», defiende.

Uno de los últimos documentales incorporados al canal se centra en las novedades y avances en cáncer de mama en las últimas décadas. El doctor Fernando Schmitt, una de las figuras más destacadas en el ámbito de la anatomía patológica aplicada al cáncer de mama y que ha contribuido a perfeccionar técnicas que permiten identificar con mayor precisión los subtipos tumorales, responde a diez cuestiones sobre esta patología planteadas por el doctor vigués.

Otro trabajo reciente es el que protagoniza el doctor Miguel Ángel García González, biólogo que trabaja en NefroCHUS, en el Hospital de Santiago (CHUS), donde ejerce como jefe de laboratorio. «Se trata de un centro de referencia mundial en enfermedades renales hereditarias y su labor es excelente, aunque en cierta medida sigue siendo poco conocida. Esto es algo que llama la atención, especialmente en Galicia, donde hay profesionales en la vanguardia de la investigación que pasan inadvertidos incluso para muchos médicos», explica.

Este vídeo aborda la poliquistosis renal, una enfermedad hereditaria relativamente frecuente. «Existen numerosos pacientes y familias afectadas, y sin embargo muchos médicos de atención primaria desconocen que pueden actualizarse sobre esta patología en apenas media hora o una hora gracias a este tipo de materiales», comenta.

En solo tres meses, este trabajo audiovisual suma 500 visualizaciones, en su mayoría de profesionales. Los documentales «Reanimación Cardiopulmonar Avanzada: ibrilación Ventricular» y «Cirugía Ductal Selectiva (Papiloma intraductal de la mama)», subidos hace nueve años, alcanzan las 187.000 y las 143.000 visualizaciones, respectivamente.

El próximo documental estará dedicado a las displasias óseas. En él, participa la doctora Ana María Bueno, traumatóloga pediátrica y referente en esta enfermedad rara. «Este tipo de contenidos aporta claves muy útiles para profesionales que puedan enfrentarse a casos similares, incluyendo la orientación sobre centros de referencia, como el de Getafe, donde pueden derivar pacientes o consultar», explica.

Pero estos vídeos científicos también están pensados para personas interesadas, pacientes y familias. «Buscamos un equilibrio entre el rigor profesional y la accesibilidad, de modo que puedan resultar útiles tanto a médicos de primaria y especialistas como a quienes conviven con estas patologías».

Sin ningún tipo de subvención, este trabajo documental es posible gracias no solo a la perseverancia de este médico vigués y a la colaboración desinteresada de especialistas y pacientes, sino también a la labor de los profesionales Miguel Fotógrafo y Miguel Cameselle, responsables de cámara y edición en estos documentales científicos. «A ellos les debo la calidad de las películas», reconoce.

Además de estos vídeos científicos, el doctor Cameselle ha publicado más de 65 artículos en revistas médicas internacionales y ha dirigido múltiples tesis doctorales calificadas con sobresaliente cum laude. Es, además, director del grupo de investigación en oncología clínica ADICAM (Asociación de Enfermas de Cáncer de Mama y Ginecológico). En 2022, plasmó su experiencia en un libro, El mono poeta: metamorfosis de un médico e investigador de cáncer de mama.