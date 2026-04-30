Santiago Cortegoso opta ao Max de mellor autoría teatral
A principios deste mes, «Reconversión», a obra de Ibuprofeno Teatro dirixida por Santiago Cortegoso, Carlos Álvarez-Ossorio e Natalia Feijoo, arrasaba nos Premios María Casares. Lograba seis premios, entre eles o de mellor dirección, mellor espectáculo e mellor texto orixinal. Agora, a mesma peza, cuxo texto asina Cortegoso, opta ao Max a mellor autoría teatral.
A peza lévanos á crise do metal nos anos 80 e ao peche do astaleiro Ascón, en Vigo, que daba traballo directo a máis de 1.500 persoas. Unha delas era o pai de Santiago Cortegoso, autor teatral, actor e director de Domaio (Moaña).
Cortegoso é o único galego que ao final é finalista a un Max, premios considerados como os Goyas do teatro español. Galicia partía con 18 candidaturas en diversas seccións.
«Reconversión» é unha peza que xa levara tamén o galardón do público na Mostra Internacional de Ribadavia. Trátase dun espectáculo de gran formato que nos leva a un capítulo da historia recente de Galicia.
O moañés Santiago Cortegoso compite polo Max con Lucía Carballal por «Los nuestros» e con Victoria Szpunberg e Albert Pijuan con «La tercera fuga».
Como mellor espectáculo de teatro, están de finalistas «1936», do Centro Dramático Nacional; «El entusiasmo», «Fuenteovejuna», «La tercera fuga» e «Los nuestros», esta última obra tamén do Centro Dramático Nacional e o Teatro Nacional de Catalunya.
Na categoría de danza, as obras finalistas son «Carrer 024» de Sol Picó, «Doma» do DDC Danza, «Faula» de Roser López, «Folk as queer» de La Ikònica e «No» de La Venidera máis Centro Danza Matadero.
Os gañadores dos 29º Premios Max, que son organizados pola Sociedade Xeral de Autores e Editores, vanse coñecer na cidade de Mérida nunha gala que se desenvolverá o 1 de xuño no Teatro Romano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
- Irlanda inicia el desguace del «Fastnet», el pesquero gallego que encalló en las rocas hace más de cuatro meses
- Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil
- Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España
- Investigan la muerte de una mujer de 54 años que apareció herida y semiinconsciente en el suelo en Portonovo
- Ni cocacolas ni bollos: las cafeterías de institutos de Vigo se quedan sin vender
- Detenida una mujer en Vigo tras acuchillar a dos clientes de una cafetería en la que entró a robar
- Revolución en los gimnasios 'low cost' de Vigo: la fusión de Vivagym y Synergym condiciona la apertura de dos centros