Preocupación ante la "homologación masiva" de títulos de médicos extranjeros: los colegios piden un examen extra de competencias clínicas

La Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado este martes una propuesta de evaluación de competencias para los médicos extracomunitarios homologados, 30.303 en 2025 con datos publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. "Homologaciones masivas" que "preocupan profundamente" a la corporación porque supone cinco veces más el número de egresados que salen cada año de las facultades de Medicina. La OMC cree que, ante cifras de récord, se debe añadir "un plus a la homologación". Plantean la creación de un sistema de certificación de competencias clínicas previo a la colegiación y al ejercicio profesional, aplicable a todos los profesionales cuya formación se haya realizado fuera de la Unión Europea.

"El español es el sistema más laxo que existe en Europa porque no exige lo que exigimos a nuestros propios alumnos", ha resumido en rueda de prensa Antonio Trujillo, vicepresidente del COM Málaga. Lo ha hecho en un contexto en el que el presidente de la OMC, Tomás Cobo, ha mostrado su "profunda preocupación" ante una cifra "realmente abrumadora", que son 30.000 títulos de médicos homologados en un año. Profesionales que, ha dicho, deben pasar la Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada (ECOE), un formato de examen oral-práctico que mide las competencias mediante estaciones clínicas simuladas con escenarios estandarizados y evaluadores formados.

El objetivo "es claro": pasar de una homologación exclusivamente administrativa a una homologación clínica reforzada, que certifique que todos los médicos que ejercen en España cuentan con las competencias clínicas mínimas exigibles para una práctica segura, se ha remarcado. "Nada diferente a lo que hacemos con nuestros egresados en las facultades de Medicina y nada diferente a lo que se hace en nuestro entorno europeo", ha enfatizado el doctor Cobo.

Título de especialista

"La homologación del título solamente significa que han homologado su grado universitario, no les facultaría para trabajar en nuestro país ni en el resto de los países europeos, en la mayoría, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque no tienen el título de especialistas", ha remarcado la vicepresidenta de la OMC, María Isabel Moya.

La propuesta cuenta con el apoyo de entidades como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) que, además, alerta "sobre el riesgo de que el incremento de homologaciones se traduzca en la contratación de médicos sin la correspondiente especialidad para desempeñar funciones propias de especialista". La federación reitera su oposición a esta práctica, especialmente en ámbitos como la Medicina Familiar y Comunitaria y la Pediatría.

Cifras de récord

El 14 de abril la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, presentaba un informe del sistema español de homologaciones. Lejos del atasco vivido años antes, el Ministerio resolvió el año pasado un total de 85.564 solicitudes. La gran mayoría de homologaciones emitidas (79,7%) corresponde a médicos. Y es ahí donde la OMC pone el acento: considera que el sistema español actual "es el más laxo de Europa occidental, al no exigir pruebas clínicas, periodos de práctica supervisada ni la intervención de los colegios profesionales en el proceso de habilitación".

La homologación médica en España "puede actuar como vía indirecta de acceso al mercado profesional europeo" alerta la OMC

La ECOE, añade la corporación, se inspira en modelos ya consolidados en países como Alemania, Francia o Reino Unido, donde la acreditación clínica, la evaluación de competencias y el control colegial forman parte del acceso al ejercicio profesional. Además, el informe que ha presentado advierte de que la homologación médica en España "tiene un impacto que trasciende nuestras fronteras, ya que puede actuar como vía indirecta de acceso al mercado profesional europeo, lo que incrementa la responsabilidad institucional del sistema español".

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A la denuncia de la OMC, se ha sumado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) que también ha mostrado "su preocupación" por la elevada cifra de homologaciones del título de Medicina en 2025. "Con el sistema actual de homologación y el acceso posterior al desempeño laboral, lo que se va a conseguir es perpetuar las precarias condiciones de trabajo de los profesionales, que se instrumentalizan como mano de obra barata para cubrir plazas que el resto de compañeros no han querido escoger, especialmente en las zonas calificadas como desiertos médicos", asegura el sindicato.