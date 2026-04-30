Fernández: «La suplementación no sustituye al estilo de vida ni es magia»

«Paula Echevarría desayuna quince suplementos. Si me los tomo yo, ¿estaré tan guapa como ella?». Esta pregunta, realizada por una de las seguidoras en Instagram de la doctora Odile Fernández (Granada, 1978), médico de familia y especialista en nutrición y vida saludable, fue el detonante de «El poder de la suplementación» (Planeta), una guía práctica basada en la evidencia científica que pretende ayudar a entender el papel que tiene una correcta suplementación en la salud. Asimismo, desmonta algunos de los mitos alrededor de estos productos.

«La suplementación no sustituye al estilo de vida ni es magia», advirtió la invitada del Club FARO durante la conversación que mantuvo con Ana Blasco, periodista del diario decano.

En este libro, el octavo que publica desde que decidió cambiar la consulta por la divulgación, explica cómo funcionan estos complementos dentro de nuestro organismo y cuáles son esenciales para cada etapa vital.

La médica señaló que no todas las personas necesitan suplementarse, aunque a partir de los 40 años «puede ser bastante interesante». «Hay que suplementarse cuando se tiene alguna patología crónica y queremos ayudar a nuestro cuerpo a potenciar la salud y contrarrestar los efectos secundarios de los medicamentos, pero hay que ser cautos con esto; cuando hacemos deporte de alta intensidad, y en periodos de convalecencia», aseguró.

Odile Fernández, durante un momento de la charla. / José Lores

«Para los pacientes oncológicos, es un plus si queremos que los tratamientos funcionen»

La doctora Fernández reconoció que los suplementos están de moda y que es una industria en auge. «Que ahora la suplementación parezca ser una opción para casi todo tiene que ver con que la alimentación es deficitaria. El uso de fertilizantes y pesticidas hace que la calidad nutricional de los alimentos haya bajado muchísimo y tampoco respetamos el ciclo natural de las frutas y verduras, lo que provoca un déficit importante de vitaminas y minerales. A esto hay que sumarle el estrés, que no nos da el sol lo suficiente y que no dormimos bien», comentó.

Según la conferenciante, como en todo, para suplementarse «hay que empezar la casa por los cimientos». «Para que la suplementación sea efectiva, tiene que ser inteligente. Tampoco son tantos los suplementos que necesitamos. Los básicos son vitamina D, omega 3, magnesio y melatonina», concretó.

Asimismo, recordó que hay que tener siempre en cuenta la medicación que se toma por si pudiera interactuar. Por ello, recomendó que, antes de tomar un suplemento alimenticio, se consulte con un profesional. «En un mundo ideal, el médico debería tener formación en suplementación y tiempo, pero la realidad no es esta», expuso.

Además, insistió en la importancia de adquirir productos de calidad, biodisponibles, y tener en cuenta las sinergias. «Por eso es importante informarse bien, porque puede que estés tirando el dinero», advirtió.

El libro hace especial hincapié en la suplementación en los pacientes oncológicos, aunque matiza que no son ni una alternativa a los tratamientos convencionales ni un atajo. «No es una fórmula mágica, pero la suplementación bien hecha es un plus para los pacientes oncológicos. La vitamina D, el omega 3, el magnesio y la melatonina deberían tomarlo todos los enfermos con cáncer si queremos que los tratamientos funcionen», dijo.

Sobre por qué no se prescriben junto con el tratamiento, la médica granadina insistió en que se debe a la falta de conocimiento de los médicos, pero también a «cierto ego». «Tendemos a decir que no cuando desconocemos algo. Los médicos deberíamos hacer el ejercicio de reconocer que existen más cosas con evidencia científica, aunque no nos las haya explicado un catedrático de Fisiología», afirmó.

«A más músculo, más años de vida»

La vida de la doctora Odile Fernández cambió radicalmente en 2010, cuando a los 32 años le diagnosticaron un cáncer de ovarios con múltiples metástasis. Su hijo apenas tenía tres años. Fueron seis meses de tratamiento y una cirugía que, reconoce, cambiaron por completo su forma de entender la vida. Quería sobrevivir, pero también conocer por qué su organismo había enfermado y qué necesitaba para sanar. Este deseo le llevó a estudiar nutrición integrativa, psiconeuroinmunología, microbiota intestinal, cronobiología y medicina del estilo de vida.

En «El poder de la suplementación», la experta habla de los seis pilares que hay que cuidar en nuestro día a día: la alimentación, el ejercicio físico, el descanso, la gestión emocional, el sol y cuidar la microbiota -conjunto de microorganismos (bacterias, virus, hongos) que habitan en nuestro organismo, principalmente en el intestino-, ya que es la encargada de absorber los nutrientes, entre otras funciones. «Si la microbiota no está sana, el riesgo de desarrollar una enfermedad crónica es mayor», dijo.

Respecto a la actividad física, destacó la importancia del ejercicio de fuerza para preservar . «A más músculo, más años de vida», remarcó.