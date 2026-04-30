Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gasto farmacéuticoCachenas contra el fuegoProhibido fumar balcónDenuncia JácomeJoven muerto GafosÁlvaro NúñezBillar a distancia
instagramlinkedin

Un documental galego amosa no Play-Doc a marea de pai e fillo no Gran Sol e o duro traballo no caladoiro

O cineasta Adrián Canoura presenta no festival de Tui «Fomos ficando sós», sobre un pesqueiro no caladoiro

Reflexiona tamén sobre a falta de comunicación familiar por veces

O patrón e capitán Raúl Canoura, no seu barco no Gran Sol. É protagonista do filme «Fomos ficando sós» que se estrea en Galicia no Play-Doc. / A.C.

Mar Mato

Vigo

Play-Doc, o festival de documentais de Tui, acolle mañá venres a estrea do documental «Fomos ficando sós», de Adrián Canoura, realizador de Burela, moi coñecido polos seus vídeos para Baiuca. A obra, que veñen de premiar en Punto de Vista en Pamplona, vaina amosar a partir das 21.30 horas. Retrata unha marea que compartiu co seu pai nun barco do Gran Sol.

Explica que detrás do proxecto «estaba a idea de que eran as últimas oportunidades de ir con el nunha marea porque estaba para xubilarse. Pero o que realmente me deu a pista foi cando descubrín as cintas de vídeo gravadas por el dende a xuventude» e cuxos fragmentos seguimos na metraxe.

Eses dous elementos sumáronse a iren pai e fillo facendo algo xuntos no barco e, sobre todo, no Gran Sol.

O filme arranca cun versos de Manuel Antonio do seu poemario «De catro a catro». Así, imos de travesía coa poesía literaria pero tamén a audiovisual de Canoura, porque «Fomos ficando sós» realmente é un documental poético con notas de experimentación visual como os vídeos que ten feito para Baiuca.

«Os versos, explica, axudan a xogar coa montaxe. O texto inicial foi elixido para amosar as intencións e o resto dos poemas son máis un fío narrativo. Son catro poemas, catro situacións marcadas en diferentes puntos xeográficos como unha rosa dos ventos».

Fotograma de "Fomos ficando sós", de Adrián Canoura que se pode ver no Play-Doc.

A súa intención non só era amosar un rexistro técnico da pesca senón elevalo «á poética, a deriva da navegación, aglutinar todos eses elementos que sentes alí e que é difícil de levar ao tanxible como as sensacións que viven os mariñeiros no buque», engade.

O barco no que se enrolaron os dous para o documental é o Raúl Primero, que comezou a navegar co nacemento de Adrián.

O documental que veremos no Play-Doc na sección Galicia aúna a mostra do duro traballo e a espera no barco para a pesca pero tamén a falta de comunicación directa coa familia durante tempo décadas atrás e do que nos quedan como proba as cartas con mensaxes como: «Adrián pórtate ben (...) Cuida de mamá porque eu non poido que estou lonxe».

«O mundo mariñeiro neste sector de altura ten as súas dificultades como o tema da comunicación tanto sentimental como física. É unha especie de círculo eterno de ida e volta no barco, de estar case suspendido no tempo. A miña admiración é toda para eles polo traballo que desenvolven que non está valorado polos que estamos na terra consumindo o peixe», reflexiona Canoura para FARO.

Noticias relacionadas y más

Recoñece que «é un mundo difícil en todos os ámbitos. As familias sufrimos esas preocupacións cando ves do mar coa carga de traballo física e mental, de arrastrar toda a marea e que non haxa peixe e tempo. Vaite erosionando. É un círculo vicioso. Aprender a aceptar o que toca aprendino na película que tamén me serviu para aceptar por que as cousas foron como foron. Esa falta de presenza enténdoa agora. O mundo mariñeiro ten as úa beleza e poética pero á vez esta dificultade da presenza familiar», conclúe.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
  2. Una brutal paliza, posible causa de la muerte del joven encontrado en el río de Os Gafos en Pontevedra
  3. Irlanda inicia el desguace del «Fastnet», el pesquero gallego que encalló en las rocas hace más de cuatro meses
  4. Detenida una mujer en Vigo tras acuchillar a dos clientes de una cafetería en la que entró a robar
  5. Vigo instala otro radar más moderno en el túnel de Beiramar y activará los tres al mismo tiempo para reforzar la seguridad
  6. El Ejército inicia la instalación del campamento para el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
  7. Oposiciones de Educación en Galicia: guía de sedes, plazas y aspirantes para el 20 de junio
  8. Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una vivienda okupa del Casco Vello de Vigo

O Ben Veñas, Maio blinda a súa creatividade fronte á intelixencia artificial con probas de escritura en directo

O Ben Veñas, Maio blinda a súa creatividade fronte á intelixencia artificial con probas de escritura en directo

Ribadumia se prepara para la Festa do Tinto con Leti da Taberna de pregonera, Panorama y un nuevo plan de seguridad

Ribadumia se prepara para la Festa do Tinto con Leti da Taberna de pregonera, Panorama y un nuevo plan de seguridad

La Xunta y En Colectivo refuerzan su frente común para reclamar el rescate y la transferencia de la AP-9

La Xunta y En Colectivo refuerzan su frente común para reclamar el rescate y la transferencia de la AP-9

El IES Luís Seoane clausura la IV Feira da Sustentabilidade

El IES Luís Seoane clausura la IV Feira da Sustentabilidade

El Concello de Vigo apremia a Xunta y Diputación de Pontevedra para financiar la captación de vuelos: «Si el resto usa subvenciones, no podemos quedarnos fuera»

El Concello de Vigo apremia a Xunta y Diputación de Pontevedra para financiar la captación de vuelos: «Si el resto usa subvenciones, no podemos quedarnos fuera»
