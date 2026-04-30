Desirée Vila compartirá con los suscriptores de FARO su historia de superación y salud mental

La deportista gallega Desirée Vila será la protagonista del próximo encuentro con suscriptores de FARO DE VIGO, que se celebrará el viernes 8 de mayo, a partir de las 18.00 horas, en la sede central del periódico en Chapela, Redondela. La cita permitirá escuchar en primera persona a una de las voces más reconocibles del deporte gallego y conocer de cerca la experiencia vital que ahora recoge el documental «Ganas de vivir», dirigido por El Langui.

El encuentro llega en un momento especialmente significativo para Vila. En paralelo a su paso por un talent televisivo de cocina, la atleta se encuentra inmersa en la distribución de su documental, una producción que aborda su historia personal después de la amputación de una pierna a raíz de un error médico tras una lesión sufrida cuando practicaba gimnasia acrobática. En la cinta, Desirée Vila habla también de su proceso de recuperación, de la reconstrucción personal y de asuntos que todavía siguen siendo difíciles de verbalizar públicamente. Entre ellos, los problemas de salud mental y los desórdenes alimenticios que atravesó tras lo sucedido.

Dónde: En la sede central de Faro de Vigo en la Av. Redondela, 9 Chapela (Redondela). Cuándo: Viernes, 8 de mayo, a las 18:00 horas.

La charla con los suscriptores de FARO permitirá profundizar en esa mirada más amplia sobre la superación, alejada de los mensajes simplificados y centrada también en las heridas que permanecen más allá de los primeros meses. El encuentro ofrecerá así la oportunidad de conversar con Desirée Vila sobre su trayectoria, sobre el impacto de «Ganas de vivir» y sobre la importancia de abordar con naturalidad cuestiones que siguen marcadas por el tabú. Será una cita cercana con una deportista que ha convertido su experiencia en un testimonio público sobre la resiliencia, la vulnerabilidad y la necesidad de hablar de aquello que muchas veces queda fuera del foco.

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Los interesados en asistir podrán apuntarse hasta el miércoles, 6 de mayo, a las 23:59 h y optar a una de las plazas disponibles para este encuentro, que volverá a convertir la sede de FARO en punto de encuentro entre el periódico y sus lectores. Entre todos los inscritos se sortearán los 10 accesos dobles.