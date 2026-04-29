El vigués Fernando Ureña, creador del documental sobre el crimen de León donde las asesinas hablan desde la cárcel: «Dan muestras de arrepentimiento»

Fernando Ureña (Vigo, 1973) lleva años adentrándose con su cámara en historias incómodas, territorios al margen de la ley y crímenes que han dejado huella en la memoria colectiva.

El director vigués, curtido en el documental de investigación con títulos como Clandestino, 11 Tiros o Latinos en el corredor de la muerte, ha construido una trayectoria reconocida dentro y fuera de España, con nominaciones a los Real Screen Awards, los Premios Iris y los Emmy, además de galardones como el Premio Iris del Jurado, la Gold Medal en los New York International TV & Film Festival Awards o el Award of Excellence de Impact DOCS.

Fernando Ureña. / EFE

Su último trabajo es Desde la celda: crimen en León, una producción de DADÁ FILMS para HBO Max escrita y dirigida junto a María Pulido, que se estrenará el 12 de mayo. El documental recupera, doce años después, el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, a través de un testimonio inédito: el de Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija y asesinas confesas, que hablan desde prisión tras haber cumplido la mitad de su condena. Con archivo personal, voces del entorno, investigadores, abogados, periodistas y protagonistas del proceso judicial, Ureña reconstruye uno de los crímenes más mediáticos de la España reciente y se pregunta qué queda, con el paso del tiempo, detrás de un caso que conmocionó al país.

-¿Por qué contar ahora el crimen de Isabel Carrasco, doce años después?

-Hay varias circunstancias que nos indicaban que este era el momento adecuado. En primer lugar, que Montserrat González y Triana Martínez, las autoras del asesinato de Isabel Carrasco, decidieron romper su silencio de más de diez años y hablar por primera vez de lo ocurrido. También es importante que se ha producido un cambio de actitud en ellas y ahora dan unas muestras de arrepentimiento que hasta ahora no habían manifestado.

-¿Qué aporta Desde la celda: Crimen en León respecto a todo lo que ya se había contado del caso?

-Aporta una visión nueva. La visión desde el ángulo de las autoras del crimen, madre e hija. Y no una visión inmediata tras lo ocurrido. Una visión desde la reflexión del paso del tiempo. Porque doce años de cárcel recordando lo ocurrido, o quizás intentando olvidarlo, dan para reflexionar mucho. Y aporta nuevas respuestas. Por primera vez vamos a saber cuáles fueron los motivos que llevaron a esta madre y a esta hija a cometer un acto tan extremo.

-¿Qué le sorprendió más del testimonio de madre e hija?

-El testimonio de madre e hija es sorprendente en su totalidad. Sorprenden los motivos que las llevaron a cometer este crimen, sorprende cómo lo cometieron, sorprenden sus procesos mentales, sus reflexiones sobre lo ocurrido… Y sorprende mucho la relación tan estrecha que tienen. Una relación que los expertos definen como patológica y que da para todo un tratado de psicología criminal.

-¿Cómo equilibraron la voz de las condenadas con la memoria de la víctima, Isabel Carrasco?

-Elaborar un documental dando voz a dos personas que cometieron un asesinato tiene muchos peligros. Uno de ellos es precisamente ese, no equilibrar su voz con la memoria de la víctima. En este caso la abogada de la familia de Isabel Carrasco tiene un protagonismo fundamental a lo largo de todo el documental. Para nosotros era fundamental que la voz más autorizada por parte de la familia de la víctima pudiera dar su punto de vista, legal y personal, para contrarrestar las voces de las autoras del crimen.

Momentos del documental 'Desde la celda: crimen en León' / HBO Max

-Dice que un documental como este hay más peligros. ¿Desde su punto de vista, cuáles son?

-Uno de los que más nos ha preocupado es el de causar un dolor extra a la familia de la víctima, que al fin y al cabo ve cómo su drama familiar acaba convirtiéndose en noticia de informativos, en reportajes de prensa escrita o de televisión o en este caso en un documental. Para eso es necesario mostrar el máximo respeto en todo momento al entorno de la víctima.

-¿Qué papel tienen en la serie policías, abogados, juez, fiscal y periodistas que siguieron el caso?

-Además del testimonio de Montserrat y Triana contamos con las voces de los abogados de la defensa y de la acusación, con el jefe de policía que lideró la investigación, con el médico forense, y con expertos y periodistas que siguieron de cerca el caso. Son ellos en primera persona los que cuentan lo que ocurrió y los que nos dan su opinión sobre los hechos.

-¿Hubo algún testimonio que cambiara su visión inicial del crimen?

-No sé si cambiar mi visión, pero desde luego sí hay testimonios que han rellenado agujeros en la historia para los que no tenía respuesta. En la investigación de este crimen siempre nos sobrevoló una pregunta: ¿qué relación puede haber entre una madre y una hija para cometer juntas un asesinato? Lo habitual entre una madre y una hija es que, si una tiene una mala idea, la otra la frene. Sobre todo si estamos hablando de algo tan extremo como un asesinato. Aquí esto no ocurrió. Ninguna frenó a la otra. Fueron de la mano. Los testimonios de Triana y Montserrat y de algunos expertos nos ayudaron a poner luz sobre la relación existente entre ellas. E incluso a ir más allá. Porque si bien la madre es la autora material del asesinato… Hay otra pregunta importante. ¿Quién fue la autora moral? ¿La madre empujó a la hija a colaborar o fue la hija la que empujó a la madre? Creemos que todas estas preguntas han quedado resueltas.

- ¿Qué importancia tiene el archivo personal de fotografías y vídeos que aparece en el documental?

Hemos tenido la suerte de contar con archivo y fotos personales que sin duda nos ayudan a entender la relación entre madre e hija.

-Como director, ¿qué supone para usted estrenar una producción de este alcance en HBO Max?

Un reto. Contar una historia tan mediática como esta siempre supone un reto. Estoy muy agradecido a la productora Dadá Films y a HBO Max por su confianza.

-¿Qué le gustaría que el espectador pensara o sintiera al terminar el documental?

Que la violencia es el peor de los caminos para resolver un conflicto.

-Después de hacer el documental, ¿cree que entiende mejor por qué ocurrió aquel asesinato?

Todos los asesinatos tienen un móvil. Puede ser económico, puede ser pasional… Aquí estamos ante un caso de venganza. Una venganza llevada al extremo y al disparate. Porque si bien Triana y Montserrat consideraban que Isabel Carrasco les había perjudicado en su vida, jamás puede resolverse un conflicto de esta manera. ¿Quién ha ganado en todo esto? Por un lado tenemos Isabel Carrasco, a la que le han arrebatado la vida. Y a su familia destrozada. Y por otro lado tenemos a Montserrat y a Triana condenadas a veinte años de cárcel. Sin perder la perspectiva de que unos son víctimas y otros culpables, considero que en esta venganza solo hay perdedores.

-Si tuviera que resumir este documental en una pregunta o en una frase, ¿cuál sería?

-Desde mi punto de vista esta es la historia de un crimen absurdo que ha provocado un dolor irreparable.