NotificaMES, así es el nuevo sistema para garantizar el abastecimiento de fármacos en pandemias, guerras o crisis

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Consejo General de Farmacéuticos (CGCOF) han presentado este miércoles el sistema NotificaMES (Notifica Medicamentos Esenciales), para conocer la disponibilidad de medicamentos esenciales en situaciones de emergencia y crisis sanitarias. El sistema ha sido impulsado por las dos instituciones para mejorar el abastecimiento y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones de alto impacto en salud pública como pandemias, guerras o crisis en la cadena de suministros.

El sistema tecnológico responde a los compromisos establecidos por el Reglamento (UE) 2022/123, que refuerza el papel de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) en la prevención y gestión de crisis sanitarias, han explicado en rueda de prensa el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, y la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas. "No es información sobre un mero listado de medicamentos, sino poder conocer con agilidad la existencia de medicamentos que se determinen como esenciales", ha indicado el presidente de los farmacéuticos.

Programa piloto

El sistema ya se ha pilotado en 346 farmacias de las provincias de Jaén y Zaragoza, se ha ensayado con tres medicamentos de especial impacto y avanza hacia su implantación nacional, explica el CGCOF. Las farmacias proporcionarán a la AEMPS información actualizada sobre existencias de medicamentos considerados necesarios para hacer frente tanto a situaciones de emergencia de salud pública -pandemias o crisis sanitarias internacionales, catástrofes naturales o guerras, entre otros acontecimientos graves- como ante escenarios de escasez real o potencial con impacto significativo en la población -como roturas en la cadena de suministro de fármacos esenciales.

Tras esta primera etapa, se ha realizado una segunda fase del pilotaje integrando a la AEMPS, con el objetivo de seguir evaluando su eficacia simulando escenarios reales. NotificaMES continuará su desarrollo con la previsión de alcanzar una implantación progresiva en todo el territorio nacional a partir del 1 de junio de 2026.

Anticiparse

"Es un sistema que va a permitir lo que es fundamental, anticiparse. Este reglamento establece una serie de obligaciones para las agencias nacionales a la hora de recopilar y de suministrar información sobre la disponibilidad de medicamentos esenciales a la EMA de cara a prepararse de forma coordinada frente a las emergencias de salud pública. Llevamos más de un año trabajando codo a codo con la Agencia Española de Medicamentos", ha explicado Aguilar.

En caso de detectarse que existe una emergencia de salud pública o acontecimiento grave como los descritos será la Agencia Europea del Medicamento quien publicará una lista de medicamentos esenciales cuyo suministro es necesario garantizar y sobre el que las autoridades nacionales deberán reportar niveles de existencias en los distintos puntos de la cadena de suministro, incluidas las farmacias comunitarias.

Problemas crónicos

Los problemas de suministro de fármacos, ha señalado María Jesús Lamas, no son aislados "y se han cronificado por distintas causas". Fundamentalmente, ha citado, son la concentración de proveedores para algunos medicamentos, el aumento de la demanda en algunos de los casos y, últimamente, la sucesión de una serie de tensiones en la cadena logística por distintos motivos, desde las crisis sanitarias, como la pandemia, hasta los conflictos bélicos.

Pese a ello, ha dicho Lamas, la AEMPS ha logrado, a nivel nacional, "una disminución más significativa en el número de problemas de suministro de impacto mayor que son los que obligan a cambiar de tratamiento a los pacientes y a buscar otra estrategia". Se han reducido durante 2025 un 17,4% y un 43% respecto a 2023, ha enfatizado.

Medicamentos críticos

Según ha explicado el vicepresidente del CGCOF, Juan Pedro Rísquez, cuando se produce una situación de emergencia o de problemas de suministro en más de un Estado miembro de la Unión Europea (UE), la EMA define un listado de medicamentos críticos para esta, tras lo que la AEMPS "informa a la organización farmacéutica de los mismos y 'NotificaMES' solicita esa información a todas las oficinas".

La farmacia comunitaria "recibe la solicitud" y emite la información al sistema, que lo envía, a su vez, a la Agencia "con información agrupada por comunidad autónoma". Al hacerse de forma "automatizada", no repercute "negativamente sobre la asistencia de los 2,3 millones de ciudadanos que son atendidos día a día en las farmacias. Tampoco en la carga de trabajo del profesional.