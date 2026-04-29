Un joven de origen gallego gana La Voz Finlandia: «He tenido mala suerte en la vida, pero el trabajo da sus frutos»

Su nombre artístico es José Carlos Suomi —suomi significa Finlandia en finlandés—. Tiene 33 años y hace unos días este rapero de origen gallego nacido en Inglaterra se proclamaba nuevo ganador de La Voz Finlandia. Todo un hito que lo convierte en el primer artista en triunfar en este reconocido concurso en cualquiera de sus versiones del mundo defendiendo un género urbano que llegó a su vida a los 10 años cuando su hermano le regaló un DVD que reunía conciertos de raperos como Eminen o Snoop Dogg. Aquel obsequio despertó en José Carlos una obsesión a la que, más tarde, ya siendo mayor de edad, decidió dedicarse en cuerpo y alma.

El rapero de origen gallego José Carlos Pardo Suomi, ganador de 'La Voz Finlandia'. / Cedida

Ya han pasado varios días desde que ha ganado La Voz Finlandia. ¿Ya lo ha asimilado?

Un poco (ríe). Todavía lo estoy asimilando porque es algo que nunca creía que pasaría. Siempre he tenido un poco de mala suerte en mi vida. Nunca me han ido muy bien las cosas y, ahora, por fin, parece que todo el trabajo que he estado haciendo está dando sus frutos.

¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando escuchó su nombre como ganador?

Mi cabeza, en ese momento, estaba vacía. Es como que te explota el cerebro y no te lo puedes creer. Recuerdo a mi coach, Elastinen, gritar: ‘Lo has hecho. Lo has conseguido. Esto es como 8 millas —película sobre el rapero Eminen— pero en tu vida real’. Estaba como dando vueltas. No me lo podía creer, aunque lo primero que hice fue abrazar a la otra finalista, a Kreetta.

Con su victoria ha hecho historia al ser el primer rapero en ganar este reconocido concurso televisión en cualquiera de sus versiones de todo el mundo. Todo un hito…

¡Sí! Esto nunca ha pasado. También soy el primer extranjero en ganar en La Voz Finlandia. Es un dos por uno (ríe).

Tengo que preguntarlo. ¿Cómo un hijo de un gallego nacido en Inglaterra y criado en varias ciudades de España acaba ganando La Voz en su versión finlandesa?

Mi padre se fue de Galicia a Inglaterra, donde conoció a mi madre. Me tuvieron allí hasta que, más tarde, me trajeron a España. Muchos años después conocí a mi mujer, que es finlandesa. Por ella me mudé a su país y por ella entré a La Voz. Me estuvo muchos años diciendo que me presentase y, este 2026, me dio por participar. Me dije: ‘¿Qué tienes que perder? Voy a intentarlo’. Creía que, especialmente por ser rapero, que no me dejarían entrar y, mucho menos, ganar.

El rapero de origen gallego José Carlos Pardo Suomi, ganador de 'La Voz Finlandia'. / Cedida

¿Sintió que tenía que demostrar más que otros concursantes por venir del rap, un género que no siempre se asocia a este tipo de formatos?

Al ser el único rapero destacaba mucho sobre el resto. Eso me ayudó y fue en mi contra al mismo tiempo. Al principio, mucha gente me odiaba por ser rapero. Decían que el rap no es música y que no debería estar en un programa como La Voz, porque es un concurso para cantar. También se me criticó porque era extranjero y participaba en un programa finlandés, pero poco a poco he ido ganando el respeto del público. Sobre todo en la gran final, en donde también demostré que podía cantar. Mucha gente se alegró de que ganase. Las votaciones que me dieron la victoria son una buena muestra de ello.

También ha recibido cariño desde Galicia, especialmente de su familia paterna.

Sin ellos no hubiera ganado una votación tan ajustada —tan solo venció por un 4% de los votos—. Estoy enormemente agradecido a mi familia paterna, que, desde su negocio en A Coruña, el restaurante La.Con.Fusion, se volcaron conmigo.

Tras su exitoso paso por La Voz Finlandia, ¿qué le depara el futuro a José Carlos Suomi?

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En Finlandia hay una especie de maldición con todos los ganadores de La Voz. Todos terminan desapareciendo del mapa y yo tengo muy claro que no voy a desaparecer. Voy a seguir haciendo música, voy a seguir rompiendo barreras, voy a trabajar duro y voy a asegurarme de seguir haciendo historia.