Educación lanza una formación gratuita para profesores y ciudadanos para seguir el eclipse solar del 12 de agosto en Galicia

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha lanzado una formación gratuita para profesores y ciudadanía en general de cara al eclipse solar del próximo 12 de agosto que será visible en Galicia y los esperados para los años 2027 y 2028. La inscripción permanecerá abierta hasta el 23 de mayo, y el desarrollo del curso será del 5 mayo al 12 junio.

Bajo el título de 'El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028', el curso, que será masivo, abierto y en línea —MOOC, por sus siglas en inglés—, profundizará en el conocimiento del Sol y sus fenómenos más fascinantes; ayudará a comprender la dinámica del sistema Sol-Tierra-Luna de manera práctica e intuitiva y ofrecerá indicaciones para aprender a observar los eclipses de forma segura y transmitirlo al alumnado. Además, explorará la dimensión histórica y cultural de los eclipses a lo largo de la historia de la humanidad y ayudará a prepararse específicamente para los eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028.

El contenido de esta formación ha sido elaborado junto al equipo de trabajo de Educación de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses y el equipo de Coordinadores Nacionales de Astronomía para la Educación (NAEC) de la Unión Astronómica Internacional.

Cartela con los datos sobre la formación gratuita para profesorado y ciudadanía sobre el seguimiento de los eclipses. / Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

Cinco semanas para aprender y divulgar

Los contenidos de este MOOC se impartirán durante cinco semanas — con un módulo introductorio y cuatro módulos temáticos— y tendrá una duración estimada de 30 horas. Los contenidos han sido desarrollados por profesionales de la astrofísica y la física solar con amplia experiencia en educación y divulgación científica.

A lo largo del curso, los participantes encontrarán en cada módulo vídeos cortos con conceptos teóricos y prácticos explicados de forma accesible, así como talleres y propuestas de actividades diseñadas para distintos niveles educativos que podrán resultar de utilidad para aplicar en los centros educativos. Estas propuestas irán dirigidas para distintos cursos desde educación Primaria hasta Bachillerato.

El profesorado encontrará, además, situaciones de aprendizaje ya desarrolladas y listas para aplicar en el aula, con el objetivo de que el alumnado se aproxime a la astronomía a través de su propia experiencia directa, aprovechando la fascinación natural que despiertan los eclipses.

Tal y como han señalado las coordinadoras de la formación, la astrofísica divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y coordinadora principal del equipo NAEC-España, Nayra Rodríguez Eugenio, y la investigadora astrofísica y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional, Alba Aller Egea, «se trata de una oportunidad histórica que no se puede dejar pasar», ya que los próximos años representan una ventana de oportunidad excepcional para acercar la ciencia a las aulas. El eclipse total de Sol de agosto de 2026 cruzará la península ibérica de oeste a este; el total de 2027 será visible en el extremo sur de España durante varios minutos, y el anular de 2028 completará este trío único. Estos eclipses serán, además, visibles de forma parcial desde toda la geografía española.

Cómo inscribirse

Aunque el curso está especialmente pensado para profesionales del ámbito educativo, cualquier persona interesada en la astronomía puede inscribirse a través de la pestaña habilitada en la web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). Como apuntábamos antes, la inscripción permanecerá abierta hasta el 23 de mayo, y el desarrollo del curso será del 5 mayo al 12 junio.

Al superar las actividades evaluables, los participantes recibirán una insignia digital acreditativa, almacenable en la mochila 'Insignias INTEF', que certifica la adquisición de los conocimientos y competencias del curso.