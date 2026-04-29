El dulce de Ourense favorito de Estopa: una receta gallega con siglos de historia y que marcó su infancia

Los hermanos Muñoz, David y José, más conocidos como Estopa son uno de los dúos musicales más conocidos de la historia reciente de España. También son conocidas sus raíces extremeñas y catalanas, pero lo que no todo el mundo conocía hasta hace unos días era su particular conexión con Galicia.

Aunque en más de una ocasión han hablado del aprecio que sienten por esta comunidad y su gastronomía, esta vez han sorprendido al contar que un dulce de Ourense estuvo muy presente durante toda su infancia.

El dulce gallego tradicional que marcó a Estopa

Durante su intervención en el programa Cara al Show de Marc Giró, los hermanos Muñoz hablaron del bar que tenían sus padres cuando eran pequeños e incluso se atrevieron a cantar la carta. Durante una interpretación entre risas del menú de La Española —así se llamaba el local—, las «patatas, chocos, callos, boquerones con vinagre, carne en salsa, caracoles, champiñones» dieron paso a los postres caseros.

Entre la crema catalana y el helado de vainilla, el dúo que forma Estopa recordó la ourensana bica de Trives. Como ellos mimos describieron, con mención al anuncio del producto incluida, se trata de «un bizcocho gallego hecho con productos naturales y elaborado tradicionalmente con manteca de leche de vaca».

Un dulce con siglos de tradición

La popular bica de Trives se remonta al siglo XIX y es originaria de la comarca de Tierra de Trives, aunque también puede encontrarse en otros lugares como Laza o Castro Caldelas. Sobre su nacimiento, suele asociarse como una receta creada para aprovechar las sobras de huevos y manteca en conventos y casas del rural gallego. Lo que la hace especial es la elaboración artesanal, sin levaduras químicas y cocinada en horno de leña.

Una de las características que más llaman la atención de este dulce es su consistencia, con una miga compacta y jugosa que no deja de ser esponjosa. Cuando se hornea en un horno de leña tradicional, adquiere un tono dorado y un sabor más intenso. Otro elemento que destaca en este bizcocho es la costra de azúcar y canela que cubre la superficie.

Los ingredientes son pocos y sencillos: huevos, azúcar, harina y manteca de vaca. Algunas versiones utilizan masa de pan como prefermento para conseguir la textura deseada. La clave de su consistencia está en la ausencia de levadura química, confiando solo en el aire incorporado al batir y la temperatura del horno para lograr que el bizcocho suba.