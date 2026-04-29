Bruselas acusa a Meta de permitir que menores de 13 años usen Instagram y Facebook

Bruselas eleva el tono contra Meta en plena ofensiva europea para blindar a los menores en internet. La Comisión Europea acusó este miércoles a la tecnológica estadounidense de incumplir la Ley de Servicios Digitales —DSA, por sus siglas en inglés— por no adoptar medidas suficientes para impedir que niños menores de 13 años accedan a Instagram y Facebook, pese a que esa es la edad mínima fijada en las propias condiciones de uso de la compañía.

La acusación es todavía preliminar, pero abre un expediente de alto voltaje para Meta. Si Bruselas confirma sus conclusiones, la empresa podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación anual mundial. La investigación formal contra Facebook e Instagram se abrió en mayo de 2024 y ahora entra en una nueva fase: la compañía podrá examinar el expediente, presentar alegaciones y adoptar medidas correctoras antes de que la Comisión tome una decisión definitiva.

“Las propias condiciones generales de Meta indican que sus servicios no están destinados a menores de 13 años. Sin embargo, nuestros hallazgos preliminares muestran que Instagram y Facebook hacen muy poco para impedir que los menores de esta edad accedan a sus servicios”, afirmó la vicepresidenta de la Comisión encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

Bruselas sostiene que un menor puede abrir una cuenta introduciendo simplemente una fecha de nacimiento falsa, sin que existan controles efectivos para comprobar la veracidad del dato. También reprocha a Meta que su herramienta para denunciar la presencia de usuarios menores de 13 años sea “difícil de usar y poco efectiva”: según la Comisión, acceder al formulario exige hasta siete clics y, aun cuando se informa de una posible cuenta infantil, no siempre se realiza un seguimiento adecuado para cerrar el perfil.

El Ejecutivo comunitario considera que estas carencias exponen a los menores a riesgos como el ciberacoso, el contacto con adultos con fines de abuso o contenidos inadecuados para su edad. Según los datos manejados por Bruselas, entre el 10% y el 12% de los niños menores de 13 años acceden a Instagram o Facebook en la Unión Europea.

Meta rechazó las acusaciones y defendió que sus plataformas son solo para usuarios a partir de 13 años. Un portavoz de la compañía aseguró a EFE que la empresa cuenta con “medidas para detectar y eliminar las cuentas de cualquier persona por debajo de esa edad”. La tecnológica admitió, no obstante, que “comprender la edad es un desafío para todo el sector” y avanzó que la próxima semana presentará más información sobre medidas adicionales.

El pulso llega en pleno debate europeo sobre la edad mínima para acceder a redes sociales. La UE no tiene aún un límite armonizado, pero varios países ya se han movido: Francia, Italia, Dinamarca y Grecia han fijado restricciones para menores de 15 años, mientras que España plantea el umbral en los 16.

Para evitar una fragmentación normativa, Bruselas ha enviado a las capitales una guía para acelerar la implantación de una aplicación europea de verificación de edad. La herramienta, que según la Comisión ya está técnicamente preparada, será gratuita, interoperable y deberá garantizar altos estándares de privacidad. Las plataformas no estarán obligadas a usarla, pero sí tendrán que demostrar que cualquier alternativa propia ofrece garantías equivalentes.