Ana Navasquillo, productora de «Almas de hierro», documental que retrata la dura realidad de la violencia de género: «Es duro, pero se puede salir»

Almas de hierro es un documental directo que refleja, sin artificios, una realidad que, aunque tristemente conocida, necesita atención constante: las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres. Durante casi hora y media, este trabajo audiovisual aborda la violencia de género, la ciberviolencia, el acoso en redes sociales, la violencia vicaria y, de manera más puntual, el abuso sexual, a través de testimonios reales y de entrevistas a profesionales de distintos ámbitos. En España, las mujeres que han sido asesinadas por violencia machista desde 2003, año en que se unificaron los criterios para el recuento de asesinatos por esta causa, hasta ayer suman 1.298. Por otro lado, 62 menores de edad han sido asesinados y 469 niñas y niños han quedado huérfanos desde 2013, según datos oficiales.

Se trata del primer documental de Iberens Producciones, de la productora y actriz pontevedresa Ana Navasquillo, y está realizado en colaboración con la asociación Social Arts, de la cual es presidenta, y con la mexicana Apapacho. La entidad española está centrada en la prevención de cualquier tipo de violencia o maltrato, con especial atención a la sensibilización, la educación y la cooperación internacional. En esta misma línea trabaja Apapacho en México, que desarrolla programas dirigidos principalmente a jóvenes y adolescentes para prevenir la ciberviolencia, el acoso escolar y otras formas de violencia, además de impartir charlas en centros educativos.

El estreno de Almas de hierro será hoy, a las siete de la tarde, en el Centro Cultural de Arganzuela Ángel del Riego (Madrid). El siguiente paso es conseguir distribución en plataformas, mientras se realizan presentaciones en instituciones, colegios y asociaciones, acompañadas de coloquios.

«El documental pone en contexto la dimensión internacional del problema, destacando la situación en países como México, donde los niveles de violencia contra la mujer son especialmente altos, y pone de relieve la importancia de la prevención y la educación desde edades muy tempranas como herramientas para combatirlo», explica Navasquillo.

Almas de hierro incluye entrevistas a profesionales en España —abogados, psicólogos, trabajadores sociales y un responsable de la Guardia Civil especializado en menores y violencia de género— y también en México, donde participan una abogada, una psicóloga y la presidenta de la asociación colaboradora, criminóloga de formación. Incluye, además, tres testimonios reales: dos casos de España y uno de México. Para aportar mayor dinamismo narrativo, incorpora recreaciones de algunos de estos testimonios.

"Se busca animar a las mujeres que sufren este tipo de violencias a denunciar y a pedir ayuda" Ana Navasquillo — Productora de "Almas de hierro"

En España, las mujeres que hablan en este documental siguen en proceso judicial, por lo que se ha protegido su identidad. «Relatan tanto la violencia sufrida como el impacto del sistema judicial, incluyendo el maltrato institucional y la lentitud de los procesos», explica Navasquillo. También se aborda el Protocolo Cero —denuncias de oficio— y diferentes mecanismos legales.

«El objetivo es dar visibilidad a una grave problemática, pero también lanzar un mensaje de concienciación y de apoyo a las víctimas. Se busca animar a las mujeres que sufren este tipo de violencias a denunciar y a pedir ayuda, mostrando que, aunque es duro, es posible salir de ello», explica.

El documental hace especial hincapié en el maltrato psicológico, menos visible, aunque no por ello menos aterrador, y en cómo afecta a las víctimas. Asimismo, reflexiona sobre la negación de la violencia de género y sobre la violencia vicaria como una de las formas más extremas de violencia contra la mujer.

El proyecto surge a partir de su libro La fuerza de la voz, centrado en el maltrato psicológico, publicado en 2021. A partir de ahí, junto con la psicóloga Beatriz González Laborda, vicepresidenta de la asociación, Navasquillo decide crear Social Arts para trabajar en la prevención, especialmente en jóvenes. «La idea del documental nace como una herramienta para informar sobre recursos disponibles y formas de acceder a ayuda», afirma.

Almas de hierro es una producción independiente, sin subvenciones públicas, realizada con recursos propios y el apoyo del equipo. «Las entrevistas en México se realizaron de forma remota, con dirección desde España y grabación local con calidad equivalente», detalla la productora y actriz.