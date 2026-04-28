El pueblo a un paso de Galicia que busca vecinos: tiene gente joven, atractivo natural y «mucha vida»

La despoblación en gran parte del país es uno de los retos demográficos más acuciantes. Más allá de la pérdida de tradiciones y cultura que sufre una comunidad que se vacía, como pudimos ver con los incendios del pasado verano, las consecuencias del abandono del rural pueden ser todavía mayores de lo esperado.

En este contexto, iniciativas como la Red Natura 2000 o la web Holapueblo, que buscan dinamizar los municipios y conectar a personas que desean emprender y vivir en el rural con las poblaciones que necesitan habitantes.

Un lugar de desconexión entre montañas

A un paso de Galicia, justo en la frontera con Castilla y León, encontramos la localidad de Cacabelos. Situada en el valle de la Olla del Bierzo, esta localidad rodeada por montañas cuanta con cerca de 4.800 vecinos y destaca por su entorno natural y sus extensos viñedos. A pesar de ser un lugar que pierde población, Cacabelos se mantiene activo y recibe muchos visitantes, ya que el Camino de Santiago atraviesa la localidad.

En este lugar podrás disfrutar de las panorámicas del Bierzo desde lugares tan privilegiados como el yacimiento arqueológico de Castro Ventosa. A yacimientos como este se le suma el patrimonio histórico formado por la iglesia de Santa María, del siglo XVIII; el Palacio de los García-Herrera, que destaca por su arquitectura tradicional berciana; y las casas señoriales del municipio.

Como destacan en la web de Holapueblo: «Cacabelos tiene mucha vida y lo dice todo el mundo, es algo que destaca en comparación a otros pueblos de la zona. Hay buen ambiente, tiene gente joven y un porcentaje alto de la juventud quiere quedarse a vivir. Estamos abiertos a que gente que se enamore del pueblo, emprendedora con ganas de poder crear y soñar que algo bueno puede hacerse aquí».

¿Qué ofrece Cacabelos?

La localidad cuenta con muchas oportunidades tanto laborales como de oferta cultural, patrimonio natural o en el apartado turístico. En este sentido, los principales motores económicos son el sector gastronómico —en especial el del vino— y el del turismo gracias al Camino de Santiago.

Entre otras, el portal oferta las siguientes oportunidades de emprendimiento en el municipio:

Proyectos de motocross enduro para jóvenes

Varios productos tienen renombre por la denominación de origen y podría haber relevo generacional en la producción, transformación y comercialización (pimiento, pera, manzana)

Turismo gastronómico (viñedos, el botillo, verdura)

Actividades para personas mayores

Además, desde Holapueblo apuntan que el Ayuntamiento ya plantea nuevas ordenanzas para impulsar el emprendimiento y que en la localidad han proliferado negocios en los últimos años como estudios de fotografía y tiendas de ropa alternativa, diversificando la economía local.

Servicios en el municipio

Entre los servicios con los que cuenta ahora mismo la localidad encontramos dos farmacias, un un consultorio médico con urgencias, pediatría, matrona y médicos de cabecera; y un centro de salud 24 horas a seis minutos en coche.

Además, Cacabelos tiene una guardería y centros educativos que abarcan desde la educación infantil hasta el bachillerato y la formación profesional. Por su parte, para la oferta cultural y deportiva tenemos un pabellón de baloncesto, una biblioteca, un recinto de skate y muchas otras infraestructuras.

Para el día a día, podremos hacer la compra en alguno de los dos supermercados grandes presentes en el municipio (Eroski y Dia), u optar por los productos de la tierra en el mercado de abastos. También cuenta con frutería, panadería y varios bares; así como una gasolinera y oficinas de varios bancos.