Un camionero de Tui salta a 'estrella' de un documental sobre nómadas que se estrena en el Play-Doc

En el frontal del camión del tudense Manuel Villaverde se lee en grande su apellido. Este transportista con base en O Porriño es uno de los protagonistas del documental «Ursúas», que el tudense Roi Fernández presenta este miércoles en el festival Play-Doc.

«Lo seguimos durante una semana y pico desde O Porriño hasta Italia, atravesando los Pirineos y Francia, llegando a la Bretaña francesa, Luxemburgo, Bélgica y parte de Polonia. En total, 10.000 kilómetros», explica el director, Roi Fernández.

Lo acompaña su sobrina, Laura Villaverde, con la que diserta. Esta parte documental del filme se complementa con otra de ficción en la que también participa Laura. «La película tiene varias líneas narrativas. En la ficción, un policía alemán encuentra a una inmigrante peruana que inicia una travesía de Hamburgo a la Fisterra gallega. Se entrelazan historias documentales con el transportista gallego y nómadas contemporáneos que cuentan sus historias», detalla Fernández.

Fotograma de "Ursúas", documental que se verá en el Play-Doc esta semana. / R. F.

A lo largo del largometraje el camionero va hablando de cómo se siente al realizar esa ruta durante tanto tiempo o cómo han ido variando sus expectativas.

Para el documental un equipo de 15 personas viajó «durante mes y medio en autocaravana y dos furgonetas. La propia película tuvo su expedición en el rodaje. Esa deriva por Europa se refleja en el filme», reconoce el realizador gallego.

Fernández lamenta que «este tipo de películas tienen un difícil encaje en los circuitos más estándar». En cuanto al título, detalla que recuerda la expedición del siglo XVI liderada por el conquistador Pedro de Ursúa y la noble mestiza Inés de Atienza en busca de la ciudad de El Dorado por la Amazonía. «Nunca llegaron a descubrirlo. Quedaron a la deriva en medio de la selva sin lograr el oro o la gloria. Ahora hay una deriva contemporánea por Europa», remata.

«De brisa y de sol», mujeres emigrantes de ayer y hoy

Además de «Ursúas», otro trabajo audiovisual que se podrá ver en el Play-Doc -que se celebrará de miércoles a domingo- dentro de la sección Galicia es «De brisa y de sol», de Chloé Lecci López. En este largometraje la temática entronca con la precaria situación de la mujer a lo largo de las décadas, el desarraigo y la emigración.

Carmen, del cortometraje "De brisa y de sol", que se estrenará en el Play-Doc. / C.C.

«Es una película sobre mi abuela Carmen. Yo me crié en Francia tras emigrar ella de Murcia con su familia, primero a Cataluña y después allí. En su pueblo empezó a trabajar con ocho años en casas haciendo de niñera y limpiando. En Cataluña, al llegar, la metieron en la cárcel. A veces, encerraban a los emigrantes del sur. Quedó presa 15 días con su padre hasta que una señora catalana la llevó a su casa para ser niñera y limpiar», explica Lecci.

Una vez alcanzada la mayoría de edad conoció a un gallego del que se enamoraría y con el que emigraría al país galo. Allí continuó limpiando viviendas. «Lo hizo toda su vida», resume su nieta. Ya mayores los abuelos decidieron regresar a España, pero a Galicia (a Lorenzana, en Lugo) y ahora con unos 80 años Carmen ya no puede limpiar como antes por lo que precisa que otras mujeres la ayuden. Estas trabajadoras son emigrantes marroquíes.

A Carmen y a ellas les unen el desarraigo, el sueño de volver a su tierra y la necesidad de mantener una unión con su identidad y cultural. Esto último lo logran a através de la música, de recordar y cantar canciones de sus familiares. «La historia se repite, la de la emigración constante. La película sirve para reflexionar sobre el dolor de las personas cuando tienen que desplazarse hoy y para recordar que en España también mucha gente tuvo que hacerlo en el pasado», concluye la directora de cine.

La realizadora reconoce sentirse «muy contenta» por el estreno mundial del largometraje documental en el Play-Doc. Se podrá ver el jueves 30 de abril en el Seminario Menor.

Fotograma de "Fomos Ficando Sós", de Adrián Canoura. / A.C.

Una marea en el Gran Sol con Adrián Canoura

Otro documental gallego en el festival tudense será «Fomos ficando sós», de Adrián Canoura. Este filme aúna material grabado por su padre, marinero. A mayores, Adrián se subió al barco de su progenitor para un marea en Gran Sol para tomar nuevas imágenes y sumar su punto de vista.

Para completar el relato, Canoura (que rodó el vídeo «Veleno» de Baiuca y Rodrigo Cuevas, entre otros) decidió enrolarse con su progenitor en una marea al Gran Sol. Esta ópera prima de Canoura acaba de lograr el Premio de la Juventud a la Mejor Película en el Festival Punto de Vista de Navarra. En Tui tendrá su estreno gallego el viernes 1 de mayo a las 21.30 horas en el Seminario Menor.

Un premio nacional de cómic deviene en documental

El Play-Doc también mostrará «O corpo de Cristo», de Bea Lema. En 12 minutos adapta su obra homónima en viñetas -que ya ha cosechado varios premios- y con la que logró el Premio Nacional de Cómic. El cortometraje se enfoca en el personaje de Adela (la madre que sufre una psicosis y busca consuelo en el fervor religioso sin querer tratarse).

Fotograma del bordado de "El cuerpo de Cristo", de Bea Lema. / B. L.

«El único lugar de comprensión lo encuentra en la religión y los ritos populares», señala Lema que ha empleado animación 2D y bordado como técnicas para esta historia biográfico-familiar.

Diario íntimo y cine emigrante con Hugo Amoedo

Otro corto documental para estos días en el festival internacional de Tui es «Moon Safari», del redondelano Hugo Amoedo. En él trabaja en «la intersección entre la autobiografía, el diario íntimo y el cine emigrante», reflexiona el realizador.

La pieza arranca con imágenes de cine analógica de Super 8 como mostrando su vida familiar en Bruselas. En ese punto, la narrativa visual corretea por un sendero, mientras la narrativa del sonido corre por otra vía: los audios que se intercambia con una antigua amiga de la facultad recordando el pasado.

Fotograma de Moon Safari, de Hugo Amoedo, que se verá en el Play-Doc. / H.A.

"Todo empezó un día que ella me envió un audio de whatsapp que escuché mientras veía jugar a mi hijo. Me trajo un recurdo del pasado. Que esas dos realidades cohabitasen en ese momento me pareció interesante" y le despertó el deseo de realizar un documental.

Propuso a su amiga iniciar el proyecto en el que ella aportaría más audios. Como añadido, el cineasta flamenco Enso Smits grabó a Amoedo en su trabajo, en la televisión belga RTBF. El fin es reflexionar sobre la vida adulta en contraste con la juventud y las ideas que tenían entonces. Moon Safari hace referencia a un disco que ambos protagonistas escuchaban en su época universitaria. La proyección en el Play-Doc será el domingo 3 de mayo en el Teatro Principal a las 16.30 horas.