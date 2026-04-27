Arte
O Consello da Cultura relanza Atalaia, o catálogo de artistas de Galicia
Un directorio ofrece información de artistas galegos e entrevistas
A RAG presenta en Compostela o documental sobre a homenaxeada nas Letras Galegas, a viguesa Begoña Caamaño
A Sección de Arte e Creación Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega (CCG) acaban de relanzar Atalaia, unha plataforma web da creación contemporánea galega.
Atalia consiste nun directorio de artistas e creadoras galegas que se pode consultar en https://culturagalega.gal/atalaia/ de xeito gratuíto.
De xeito alfabético, podemos procurar un nome e aparecerá unha breve biografía así como ao redor dunha ducia de imaxes da súa obra.
Como engadido, o catálogo inclúe tamén entrevistas con algunhas das creadoras. A iniciativa foi presentada onte en Santiago por Manolo Gago e a presidenta do Consello, Rosario Álvarez, entre outras voces.
Por outra parte, a Real Academia Galega rendeu onte homenaxe en Santiago a Begoña Caamaño coa presentación do documental «Begoña Caamaño: navegar no pracer do azul».
Trátase dun filme producido co gallo do Día das Letras Galegas e que foi realizado por Miramemira con Damián Varela e Alba López na dirección así como no guión.
A proxección realizárona no Salón Teatro e despois efectuaron un coloquio con académicos da RAG.
Santiago ten importancia no documental xa que foi a cidade á que se trasladou Caamaño dende o seu Vigo natal para traballar na redacción da Radio Galega.
