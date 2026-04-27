«Land Rober + Show», mellor programa de entretemento nos premios europeos CIRCOM

O espazo presentado por Roberto Vilar recibirá o galardón en maio nunha gala en Finlandia

A serie «Lume» logra a mención especial do xurado

El cómico y presentador Roberto Vilar, en el plató de 'Land Rober Tunai Show' / Jesús Prieto

Rodrigo Paz

Santiago

Land Rober + Show, o espazo do prime time da Televisión de Galicia (TVG), alzouse esta semana co Premio CIRCOM 2026 —galardóns que concede a maior organización europea de televisións rexionais públicas— na categoría de Entretemento.

Así, o espazo presentado polo cómico lucense Roberto Vilar, referente absoluto do entretemento na grella da TVG nas noites de luns a xoves, foi definido polo xurado como un programa de «puro entretemento» polo seu «forte sentido de identidade e altos valores de produción». Ademais, o xurado salientou «un notable nivel de improvisación que engade espontaneidade a un programa vivo, dinámico e auténtico».

Land Rober suma este recoñecemento aos obtidos en distintas edicións dos Premios Mestre Mateo do audiovisual galego e nos Premios Iris de televisión, galardóns nos que foi escollido como mellor programa autonómico no ano 2017.

Pola súa parte, Lume, serie gañadora do I Festival Internacional de Series Ría de Vigo en 2025 que se atopa coproducida pola TVG e a canle portuguesa RTP, recibiu a mención especial do xurado na categoría de drama polo seu tratamento dun importante problema rexional: os incendios forestais que afectan a Galicia e ás áreas veciñas ano tras ano ao mesmo tempo que reflicte a realidade cultural e lingüística da rexión fronteiriza mediante o uso natural do galego, o castelán e o portugués, achegando á historia un forte sentido de lugar e autenticidade. Despois de ser emitida na TVG e na RTP o pasado verán, Lume segue dispoñible na plataforma de streaming AGalega.gal.

