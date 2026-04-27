Música
Julia Portela Piñón estrena en Vigo un repertorio poco conocido de los grandes maestros de la música
Tras estrenarlo con éxito en Barcelona, la mezzosoprano lucense Julia Portela, formada en la Royal Academy of Music de Londres, presenta mañana en el Teatro Afundación de Vigo el recital «Diálogos de voz y piano», un repertorio que aúna música y poesía a través de obras no tan célebres de los grandes compositores de la historia
Beethoven, Mozart, Rossini, Richard Strauss, Debussy o Manuel de Falla, entre otros. Compositores conocidos a nivel internacional continúan sorprendiendo al público en la actualidad gracias a profesionales como la mezzosoprano lucense Julia Portela Piñón, que indagan y se interesan por ese repertorio no tan afamado y que sin embargo guarda una importante riqueza sonora y cultural. Desde la elegancia de la canción italiana o la profundidad del «lied» alemán, hasta la sutileza de la «mélodie» francesa y el colorido trazado de la canción española, tras estrenarlo con éxito en Barcelona, la solista presenta mañana en el Teatro Afundación de Vigo, a las 20.00 horas, el recital «Diálogos de voz y piano» con un repertorio que aúna música y poesía a través de obras no tan populares de los grandes maestros de la música.
Formada en la Royal Academy of Music de Londres, una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo, Julia Portela cuenta que la propuesta surgió a raíz de ser seleccionada en el Festival Òpera de Gràcia, en Barcelona, para la producción de «Las bodas de Fígaro», de Mozart, en donde coincidió con la pianista Olga Kobékina y con quien posteriormente emprendió la aventura de diseñar un repertorio enfocado hacia la canción líricaque, en su día, fue compuesta para pequeños salones de música.
La mezzosoprano lucense explica que «normalmente o que sempre se interpreta é o repertorio operístico destes compositores, pero existe un non tan coñecido que escribiron para un público pequeno en número, que ten moita máis cor e matices, e incluso poesía, porque en combinación cos compositores tamén se escollían poemas que pertencen a ciclos ou a particulares, así como poemas máis coñecidos pertencentes a autores franceses, españois ou alemáns, como Goethe», añadiendo que, «o que fai especial a este repertorio é que son pezas que no seu día foron compostas para salóns de música pequenos, para ambientes máis íntimos».
Explorando las distintas tradiciones europeas, el recital de Julia Portela Piñón y Olga Kobékina, pianista, propone un recorrido por el repertorio para voz y piano, un género íntimo que aúna música y poesía y que la mezzosoprano considera «máis asequible» para el público general, indicando que «os poemas musicados son un formato que achega pequenos momentos nos que cada peza fai que nos aproximemos a un idioma diferente dos distintos puntos de Europa. Dende o francés ou o alemán ata o castelán, con Manuel de Falla ou Granados, este é un xénero que achega moita riqueza pola mediación de entender o idioma».
Tras la experiencia en Barcelona, en donde esta propuesta musical tuvo una acogida muy positiva, Julia Portela pone en valor que «é un repertorio que gusta moito porque, aínda que os compositores que presentamos son coñecidos para todo o mundo, o certo é que estas cancións non e ter a oportunidade de escoitar algo novo deles sempre é un gusto».
Romper barreras
Géneros operísticos y música clásica cuentan con un importante número de adeptos, sin embargo, la sensación entre los profesionales de la música es que existe una especie de barrera «mental» que impide abrir el abanico de público. Es de esta opinión la mezzosoprano lucense, quien señala que «moitas amizades e coñecidos compartimos a sensación de que se non existise esa barreira psicolóxica, ben por descoñecemento ou por non ter máis oportunidades de escoita, a xente achegaríase máis a este xénero. Unha ópera tende a asociarse a pasar tres horas nun teatro, pero propostas como a que levamos a Vigo, creo dan a oportunidade de escoitar un repertorio clásico nun formato máis asequible».
En este sentido, Julia Portela apunta que, tras iniciar una trayectoria que dio comienzo en la Royal Academy of Music de Londres y continuó en Cabo Verde, en donde consiguió su primer contrato como solista, en la actualidad su intención es contribuir a que el género operístico y la música clásica continúen haciéndose hueco en Galicia: «Fóra de España hai maior oferta e demanda, pero aquí é cuestión de atopar o camiño», afirma, mostrando su intención de girar por Galicia con «Diálogos de voz y piano», además de avanzar que el próximo mes de octubre participará en ciclo «Novas Voces da Lírica Galega», organizado por Amigos de la Ópera de Vigo.
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
- La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
- Fallece el fundador de la escuela viguesa Dance Academy
- Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
- Detenidas en Vigo tres mujeres de una misma familia por un presunto entramado de trata y explotación sexual
- La madre de un vigués al que trasplantaron el hígado con tres años: «Cada día pienso en la familia del donante y en su generosidad»
- La campaña del pulpo afronta sus últimos días antes de la veda, con más de 205.000 kilos y 2,4 millones en O Morrazo