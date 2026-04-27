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Avance en la curación de lesiones medulares: un estudio en ratas demuestra que pueden mejorar con un biomaterial

Un proyecto liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la científica Conchi Serrano logra beneficios en estos roedores con la espina dorsal lesionada

La investigación en lesiones medulares avanza. El CSIC trabaja en un biomaterial que ha logrado mejoras en ratas.

La investigación en lesiones medulares avanza. El CSIC trabaja en un biomaterial que ha logrado mejoras en ratas. / CARLOS PARDELLAS

Mar Mato

Mar Mato

vigo

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) trabaja parar lograr un destello de esperanza a personas con lesiones medulares. Un trabajo liderado por la entidad española y que acaba de ser publicado en la revista Biomaterials -del grupo Science- ha logrado reconectar la médula espinal totalmente seccionada de una rata gracias a materiales desarrollados en laboratorios.

En concreto, han insertado unas espumas llamadas scaffolds en la zona cervical mediante una inyección. El CSIC incide que es «la zona más común afectada en los humanos en lesiones de médula». Con ellas han logrado crecimiento neuronal. Este, combinado con ejercicios y entrenamiento físico, cosecharon «beneficios».

«Todas las características anatómicas exploradas mejoran con el tratamiento combinado», señala el CSIC. Por su parte, Conchi Serrano añade: «Todo lo que tiene que ver con marcadores de inflamación en la zona de lesión está mejor». Dicha reducción de la inflamación es progresiva.

Unidad de lesiones medulares en Galicia. Foto de archivo.

Unidad de lesiones medulares en Galicia. Foto de archivo. / FRAN MARTINEZ

Además lograron que haya más vasos sanguíneos en la zona tratada. Esto implica que la sangre llega a la zona de la lesión, lo que permite la regeneración del tejido.

El siguiente paso es observar si los buenos resultados en órganos y tejidos se traducen también en una mejora del comportamiento funcional. Los ensayos con humanos aún tardarán, aclaran desde el CSIC.

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Las espumas empleadas están formadas por grafeno. El estudio lleva por título «A regenerative rehabilitation strategy based on rGo scaffolds and treadmill training boosts neural, vascular and muscle repair features in chronic hemisected rats».

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