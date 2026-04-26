La villa de Arbo agota sus lampreas

La LXVI Festa da Lamprea de Arbo se cerró hoy tras tres intensas jornadas marcadas por la afluencia masiva de público, el éxito gastronómico y la satisfacción generalizada entre organizadores y profesionales del sector hostelero de la villa. El Concello cifra en alrededor de 40.000 personas las asistentes a un evento que, «un año más, consolida a nuestra localidad como epicentro de la tradición lampreeira», indicó el alcalde, Horacio Gil.

Uno de los indicadores más claros del tirón de la fiesta, declarada de interés turístico internacional, fue haber agotado las raciones de lamprea o empanada de lamprea en el recinto de Arbomostra, que se produjo en torno a las 16.00 horas de esta tarde, aunque el público siguió degustando vino acompañado de jamón o pulpo. También los restaurantes tuvieron una alta demanda con degustaciones que se mantuvieron a un ritmo constante durante todo el fin de semana.

El regidor subrayó especialmente la ausencia de incidentes reseñables, así como el buen funcionamiento de los servicios habilitados para el evento. Entre ellos, el lamprebús volvió a erigirse como una herramienta clave para la movilidad, operando hasta altas horas de la madrugada y facilitando los desplazamientos de los asistentes.

La edición de este año estuvo también marcada por una circunstancia singular: el cambio de fecha de la tradicional fiesta do albariño e o fumeiro en Melgaço, que habitualmente coincide con la cita arbense. Este ajuste permitió que un notable número de visitantes del país vecino cruzara la frontera para sumarse a la celebración en Arbo, reforzando el carácter transfronterizo del evento.

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En paralelo, los pescadores del río Miño han calificado la temporada como especialmente positiva, con capturas inusuales favorecidas por las abundantes lluvias. Las tradicionales pesqueiras registraron una notable presencia de ejemplares toda la temporada, lo que ha contribuido a garantizar el suministro durante la fiesta. Con todo, Florencio Gago presidente de la «Asociación Río Miño Ignacio Gago» indicó que pese al aumento de capturas «hay que permanecer vigilantes ante las condiciones del Miño».