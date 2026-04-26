Terremotos en Galicia: Ponteceso, epicentro de un seísmo de magnitud 2.6 grados qeu se siente también en varios municipios cercanos

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un seísmo de magnitud 2.6 con epicentro en Ponteceso (A Coruña), que, aunque en principio no ha causado daños, se ha percibido en varios municipios cercanos.

El organismo estatal sitúa el temblor a las 22.39 horas del sábado. Antes de las 23.00 horas, varios particulares llamaron al 112 Galicia para informar de que lo habían sentido. En concreto, uno de ellos avisó desde Cabana de Bergantiños --límitrofe a Ponteceso-- de que se había dejado notar en varias zonas de la comarca.

Con todo, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) no registró daños por este terremoto, que se une al total de 16 seísmos que se produjeron durante la noche del viernes al sábado en la provincia de Lugo.

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Otros temblores

El temblor se produce justo el día después de que la provincia de Lugo registrata hasta 16 seísmos. Asimismo, en la jornada de este sábado se registro una sacudida de 1.7 grados en Vilaboa y otro de 1.8 en Ourense