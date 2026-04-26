Barcelona, polo científico del sur de Europa: "El CaixaResearch Institute quiere conectar la ciencia con el mundo y con todas las poblaciones"

CaixaResearch Institute es mucho más que un espaldarazo a la investigación de la inmunología, disciplina clave para entender el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, los trastornos metabólicos, las alergias o las inflamaciones crónicas, entre otras patologías. El centro supone, también, la consolidación de Barcelona como capital europea de las ciencias de la salud. Así, el CaixaResearch Institute, ubicado justo delante del CosmoCaixa —el primer museo interactivo de la ciencia en España y uno de los más reconocidos de Europa—, se integra en una red científica consolidada en España y Portugal y refuerza el papel de Catalunya como uno de los polos de salud más dinámicos de Europa.

Todo esto tiene un impacto económico. Basta con echar un vistazo a las cifras. Según el informe 'Bioregión 2025' de Biocat, en Catalunya hay un ecosistema de 93 instituciones de investigación y 1.500 empresas dedicadas a las ciencias de la salud. Además, hay 5.768 ensayos clínicos activos, lo que representa el 92% del total de toda España. En paralelo, un total de 1.791 artículos de investigación y desarrollo clínico catalanes fueron altamente citados entre 2020 y 2024, lo que representa el 52,8% de toda España. En cuanto a los datos económicos, las 'startups' y 'scaleups' catalanes captaron 347 millones de euros, mientras que las instituciones de investigación captaron más de 40.000 millones. Esto tuvo un impacto de un 8% en el PIB catalán y generó un 7% de empleo.

Un laboratorio del CaixaResearch Institute, en Barcelona. / CAIXARESEARCH INSTITUTE

Impulso de las 'biotech'

Pero, además, la incorporación del CaixaResearch Institute refuerza el posicionamiento de España y Portugal como un entorno preparado para abordar, desde múltiples aproximaciones, los desafíos científicos que marcarán la medicina de las próximas décadas. De hecho, el sector de la biotecnología es clave en España. Según el informe 'AseBio 2024' y el informe de 'BioRegión 2025' de Biocat, las empresas 'biotech' generaron 13.094 millones en toda España y 131.214 empleos, lo que representa un 1,1% del PIB nacional.

En España, hay más de 4.411 empresas dedicadas a la biotecnología, de las cuales el 58% pertenecen al área de la salud y el 95% son pymes y micropymes. En 2024, España logró 121 concesiones de patentes —de las 512 solicitadas—. El país genera un 2,49% de la producción científica mundial en 'biotech' —es el noveno país del mundo—. Actualmente, hay 6.276 ensayos clínicos en activo en España, lo que lo coloca como el tercer país europeo y el sexto mundial.

Colaboración con el entorno

"El CaixaResearch Institute es una de las cosas más importantes que se han creado en Catalunya y en España recientemente. Además, se nutre de toda una serie de centros que han desarrollado durante muchos años una experiencia muy amplia. Habrá un 'feedback' muy importante, un intercambio de información, de conocimiento y de sinergias", asegura el doctor Bonaventura Clotet, presidente de la Fundació Lluita Contra les Infeccions y miembro del Consejo Científico del instituto.

Además de desarrollar un programa científico propio, el CaixaResearch Institute generará un ecosistema estable de colaboración entre los cuatro centros de referencia con los que la Fundación La Caixa tiene especial vinculación: el Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa), el Instituto de Salud Global de Barcelona —el ISGlobal, especializado en salud pública—, el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y el Barcelonaβeta Brain Research Center —el BBRC, el centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, especializada en alzhéimer—.

Más recientemente, la red incorporó la investigación en patologías pediátricas complejas a través del apoyo al Institut de Recerca Sant Joan de Déu y dio un paso decisivo hacia la biomedicina básica y traslacional de frontera al participar en la creación del Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM) en Portugal. Este modelo favorecerá nuevas sinergias entre las comunidades científicas y pondrá a disposición de los cuatro centros el potencial de los recursos del CaixaResearch Institute. De hecho, los directores de todos estos centros forman parte ahora del Consejo Científico del CaixaResearch Institute.

Según el doctor Clotet, esta colaboración entre centros permitirá avanzar "conjuntamente" hacia campos muy concretos, como por ejemplo, diferentes "tipos de vacunas y fármacos" que "reactiven" el sistema inmunitario, el cual queda "como atontado" cuando hay un "tumor". Por su parte, como explica Arcadi Navarro, director general del Barcelonaβeta Brain Research Center, hasta ahora "no había ningún centro que focalizara la inmunología y que tuviera la idea de establecer sinergias con otras temáticas más aplicadas a patologías que no tuvieran que ver con la inmunología básica solamente".

Una red de siete centros

Con la creación del CaixaResearch Institute, este ecosistema, que pasa a estar formado por siete centros, entra en una etapa de crecimiento compartido. Al mismo tiempo, se nutrirá de la experiencia y la trayectoria de las instituciones que ya forman parte de esta red de institutos de investigación biomédica, que cuenta con más de 1.500 investigadores trabajando con un presupuesto global anual de más de 200 millones de euros y que el pasado año incorporó a más de 5.700 pacientes a ensayos clínicos de nuevos tratamientos.

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"Queremos que todas las regiones hagan ciencia y desarrollen ciencia, pero queremos conectar la ciencia con el mundo y con todas las poblaciones. Por eso creo que contar con un nuevo instituto de investigación como el CaixaResearch Institute es una gran oportunidad", resalta Maria Mota, directora general del Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM), en Portugal, y especialista en malaria.