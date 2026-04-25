«La vacunación es la intervención en salud pública más importante»

Comunicadora de riesgos y desarrollo ante emergencias y desastres para la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ljubica Latinovic fue una de las ponentes que, junto al eurodiputado Nicolás González y a la presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, Graziella Almendral, participó ayer en el encuentro organizado por el grupo Zendal en O Porriño para abordar la salud en un contexto de incertidumbre global.

-¿Cuáles son los principales retos de la salud global en la actualidad?

-Tenemos muchos retos, porque no solo estamos hablando de epidemias y posibles pandemias en el futuro, sino que estamos hablando de un cambio en salud global en el sentido de problemas humanitarios, de desplazamientos, de guerras, que tienen un impacto muy grande en la salud. Centrándonos en las enfermedades como tal, los retos siguen estando en patologías respiratorias porque los virus pueden provocar nuevos problemas y diferentes tipos de influenza y otras enfermedades respiratorias que tienen mejor vigilancia en general a nivel global. Otro problema de salud que no podemos dejar atrás, especialmente por todo el cambio climático que viene, con más calor y más lluvia, son las enfermedades transmitidas por vector y que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Europa, en donde hace años no teníamos casos de dengue ni de Zika y ahora se están presentando especialmente en temporadas de calor. La OMS emite todos los años un listado de las enfermedades que más debemos tener en cuenta, pero fuera del ámbito de las patologías infecciosas, existen muchísimos factores que impactan en la salud como pueden ser los desastres, los accidentes, ahogamientos en los mares, problemas de salud de los que no hablamos tanto o no se ven tanto en las cifras, pero que están ahí. Cuando hablamos de salud global es importante tener en la mirada en las estadísticas globales y mundiales, pero yo creo que también tenemos que ver qué riesgos existen en nuestra propia casa.

-Lógicamente, se pone el foco en la persona, pero el entorno es determinante.

-Efectivamente. El entorno es fundamental porque incluso si tratas una enfermedad y regresas al paciente a las mismas condiciones, ¿qué es lo que has conseguido? Tenemos que valorar qué determina y cómo se determina nuestra salud. La genética obviamente tiene una importancia fundamental, pero también nuestros hábitos, nuestros comportamientos: no podemos dejar atrás enfermedades que nosotros denominamos no transmisibles, las relacionadas con las conductas como los problemas cardiovasculares o diabetes, entre otros, y que dependen de hábitos como el tabaquismo, la actividad física, del consumo. Y el entorno donde vivimos o el acceso a los servicios sanitarios resultan fundamentales. Somos afortunados de estar en un sistema de salud que nos permite el acceso a las vacunas, monitorizar las enfermedades y realizar un seguimiento. A veces nos olvidamos de enfermedades como la rabia, que no la vemos, pero que puede ser seria, de ahí la importancia tanto de la vacunación de animales como de las personas, y puede que aquí no nos parezca importante, pero otros punto del mundo lo es. El ejemplo lo tenemos en lo que sucedió en el año 2022, que de repente nos encontramos con la enfermedad vírica de la viruela del mono, una patología que no la teníamos en el punto de mira y que fue una emergencia importante cuando todavía estábamos con la pandemia del COVID, todavía estábamos haciendo frente al coronavirus y entramos en otra emergencia a nivel internacional. El panorama es muy complejo, sin embargo, aunque es cierto que queremos una visión global, creo que necesitamos las visiones mucho más locales para poder atacar a los problemas que realmente nos afectan.

Graziella Almendral, Nicolás González y Ljubisa Latinovic, ayer, durante el encuentro celebrado en Zendal. / Alba Villar

-La pandemia del COVID supuso un punto de inflexión en muchos aspectos, ¿diría que a partir de ahí también se produjo una pérdida de confianza en la ciencia? Especialmente, teniendo en cuenta el papel que juegan las redes sociales a la hora de difundir opiniones de todo tipo frente a hechos objetivos.

-Definitivamente, sí. Antes no teníamos la posibilidad de buscar información y escuchar tantas opiniones como en la actualidad, antes un profesional se especializaba en una materia científica y nos basábamos en ello. La gente ahora interpreta mucho y se está traduciendo la ciencia por un camino que no debería, por lo que se pierde el mensaje. Es por esto que creo que nos falta un poco de humildad y tenemos que reconocer que tenemos que integrarnos más, que los científicos se abran a explicar los procesos, qué es lo que se está haciendo en materia de investigación, en microbiología, porque la ciencia está viva y en constante evolución, e incluso siendo un profesional quieres y tienes que entenderlo, ¡cuanto más un usuario final! Hace cinco o diez años nadie hablaba de producción de vacunas, del proceso científico, pero ahora sí. Con la llegada del COVID, nadie entendía cómo era posible que una vacuna saliera seis meses después, por eso creo que es fundamental explicar los procesos. Hay mucho protagonismo que viene de redes sociales, de los influencers, es un ambiente con mucho ruido, incluso científico, la gente se va con la primera información que les llega y así es como se pierde la credibilidad. Creo que la educación es importante y tenemos que ser capaces de priorizar.

-¿Cuál cree que ha sido la lección más importante que ha dejado la pandemia?

-He estado en una pandemia mucho más pequeña en 2009 y recientemente en esta. Lo que he visto es que a los países, gobiernos y sistemas de salud que tenían una preparación con protocolos o estándares mínimos sobre qué hacer ante una situación extraordinaria, les fue mucho mejor. Y cuando estos planes se socializan con distintos agentes, con la industria, existe una mayor visión. La anticipación es algo que no podemos olvidar, el COVID fue muy duro, la preparación tiene que continuar y, en este sentido, nuestro conocimiento tiene que abrirse un poco más.

-La vacunación resultó crucial. En la Semana Mundial de la Inmunización es quizás más necesario que nunca reivindicar el papel que juegan.

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-Sin duda. La vacunación es la intervención en salud pública más importante que tenemos y la que realmente ha protegido a la población de muchísimas enfermedades. Es muy triste ver cómo estamos regresando a enfermedades que no teníamos solo porque alguien no se quiere vacunar o porque piensa que tiene determinado componente. Esto es algo que no entiendo. Los beneficios de las vacunas son indiscutibles: han prevenido enfermedades, han parado infecciones, han frenado ingresos hospitalarios, es decir, han disminuido costes. Ahora mismo, por ejemplo, afrontamos un problema de resistencia a los antibióticos y, mientras no avanzamos, las vacunas pueden contribuir a prevenir. Ante una enfermedad grave, la prevención siempre ha sido mucho mejor que la atención o tratamiento, por eso creo que hay que apostar por Atención Primaria, por educar y empoderar a pacientes y a los médicos de los centros de salud, porque ellos son los primeros.