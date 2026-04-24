Países de la UE que buscan trabajadores que hablen español y pagan mejores sueldos

Trabajar en otro país de la Unión Europea vuelve a estar entre las opciones de muchos profesionales españoles que buscan mejores salarios, experiencia internacional o una salida laboral en sectores con más demanda. Y, aunque el inglés sigue siendo el idioma clave para dar el salto, el español se ha convertido en un valor añadido para empresas que atienden mercados de España y Latinoamérica desde sedes europeas.

Los países con mejores cifras salariales dentro de la UE están en el norte y centro de Europa. Según Eurostat, el salario medio anual ajustado a jornada completa en la Unión Europea fue de 39.800 euros en 2024, pero en algunos Estados miembros la cifra fue muy superior: Luxemburgo alcanzó los 83.000 euros, Dinamarca los 71.600 euros e Irlanda los 61.100 euros. Bélgica también aparece entre los países con remuneraciones elevadas, con 59.632 euros, mientras que Alemania se situó en 53.791 euros.

Los perfiles con más opciones son los de ventas internacionales, account manager, customer success, programación, datos, ciberseguridad, ingeniería, finanzas, compliance y sanidad. La combinación más valorada es español nativo, inglés alto y experiencia en sectores técnicos o comerciales.

Dónde buscar trabajo desde España

La vía oficial es EURES, la red europea de empleo, que ofrece orientación y ofertas para trabajar en otros países europeos. EURES explica que ayuda a los demandantes de empleo a encontrar trabajo y a los empleadores a contratar personal en Europa, con servicios antes, durante y después del proceso de búsqueda.

Además de EURES, los portales con más vacantes activas para hispanohablantes son Indeed, Glassdoor, StepStone, Jobs.lu, Careerjet, LinkedIn y las páginas de empleo de cada empresa. Conviene buscar en inglés con términos como “Spanish speaking”, “Spanish market”, “Spanish speaker”, “Iberia market”, “LatAm market”, “Customer Success Spanish” o “Account Executive Spanish”.