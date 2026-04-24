Organizar el concurso de danza Vigo Porté sale tan caro como una hipoteca: más de 200.000 euros cada edición

A las diez de la mañana del domingo, el Colexio Escultor Acuña parece cerrado pero su interior es un hervidero de notas y saltos. Alumnado de la academia de danza Unidance se afana en ensayar las coreografías que en pocos días mostrarán en el Auditorio Mar de Vigo en el festival de danza Vigo Porté. Son tres horas de esfuerzo, repeticiones pero también de ilusión.

El viernes, a última hora de la tarde, la situación era la misma pero en el local de ensayos de Media Punta. De 19.30 a 21.00 horas, decenas de jóvenes controlan ante el espejo que sus movimientos sean precisos, enérgicos o sutiles pero ante todo expresivos.

Desde la organización del Vigo Porté son conscientes de lo que supone para esta cantera la celebración del festival.

Por ello no quieren defraudar. «La gente no se da cuenta de lo que supone el Vigo Porté. En organizarlo se van más de 200.000 euros. Hay que sumar el alquiler del Auditorio, el personal, la gente que trabaja en la organización, la realización (se emite por streaming). Somos 40 personas trabajando», explica la directora, Lorena López.

Bailarinas de la academia Unidance de Vigo que participará en el Vigo Porté. / Alba Villar

Añade que «son costes muy elevados, difíciles de sufragar solo con los ingresos. Por eso, el apoyo de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra es fundamental. Sin ellas sería imposible mantener el evento en este nivel. Podríamos hacer otro tipo de festival pero restando calidad y no queremos. Traemos a 12 jueces. Podrían ser tres pero son muchas horas en la competición final».

Aunque han pasado seis años, en su ADN quedó cosido «el problema económico» del 2020, el año de la pandemia. «Nos mató. Hubo que cancelar. Se perdieron sobre 25.000 euros sin haber hecho el evento. Gracias a que en el 2021 entró la Xunta pudimos seguir celebrándolo», recuerda con el susto aún en la voz.

Actuar en PortAmérica y Kpop

Desde entonces hasta ahora, el Vigo Porté ha ido creciendo. En esta edición varias son las novedades o hitos que destaca. Entre los principales, que la productora Esmerarte, organizadora del PortAmérica, haya anunciado que seleccionará una coreografía para que las bailarinas y bailarines la interpreten en el escenario de la Azucarera de Portas, además de brindarles un pase completo al festival para que disfruten de los conciertos gratis.

«Para nosotros ese premio es muy importante. Vincula nuestro evento con el mundo de la cultura en general. Es también importante que un espectáculo de danza se incorpore a un festival del nivel dePortAmérica. La g ente está muy ilusionada. De todos los premios que daremos, creo que este es el que más entusiasmo ha levantado», agrega la directora del Porté.

La reina del KPop

Otra novedad de este año en el Vigo Porté es la presencia de la bailarina Tami Tamako. «El KPop está pegando muchísimo y queríamos abrirnos a ese mundo también. Buscamos un referente nacional. Tami nos lo puso super fácil y cuál fue nuestra sorpresa al ver su curriculum de que ella fue bailarina de danza clásica. Además ella nos conoce y le hace mucha ilusión venir al Vigo Porté. Quisimos hacer algo distinto en el Vialia, con un meet&greet con ella en la FNAC el miércoles 29. después, será la presentación oficial del festival, el sorteo de entradas y un taller con ella».

Ensayo de Media Punta para el Vigo Porté. / Alba Villar

Profesores de renombre como Eric Campros o Aaron Cobos

El resto de los workshops (de contemporáneo, ballet clásico, urban, jazz musical, lírico o acro) se pueden consultar en la web del Vigo Porté, si bien la directora destaca las masterclass de Eric Campros que será jurado y viene de Nueva York. También resalta la de Aaron Cobos en jazz musicial (actor en los musicales «Gipsy» o «Godspell»).

La directora del Vigo Porté, no obstante, reconoce que a veces dentro de la organización vive días de nubes grises. «Hay mamás que nos envían audios diciendo que han empezado a bailar por nosotros o niñas que nos cuentan que están deseando que llegue Vigo Porté para bailar. Cuando estoy triste o agobiada por cosas que no salen, ese tipo de audios me ayuda a seguir trabajando, a seguir intentando que Vigo sea un referente a nivel de danza incluso en España».

La edición más internacional

Tal es la repercusión que está tomando que en esta edición habrá bailarinas de España, Portugal, Chile y Reino Unido. «De este último país nos escribieron diciéndonos que nos vieron por redes y que les gustó. Esto nos ayuda a seguir peleando», añade.

Cristina Rodríguez, directora Media Punta, explica que «trabajamos todo el año para la actuación del Vigo Porté. Es una oportunidad para lucir en lo que han mejorado. Es una plataforma excelente porque aporta visibilidad como escuela». En su caso, llevan desde septiembre ensayando.

Por su parte, la directora de Unidance, Alejandra Teixeira, detalla que este año baten récord de participación con 80 bailarinas de 9 a 62 años. «En nuestro caso nos gusta hacer una coreografía grande. Este año, serán 80 personas. Lo ven como un reto y es también una ilusión llevarla al Vigo Porté, actuando en el Mar de Vigo. Es una fecha muy importante para la escuela», destaca. En las semanas cercanas al evento, llegan a ensayar siete horas a la semana. Para Teixeira «Vigo Porté tiene una importancia especial. Lleva muchos años de experiencia y nos facilita todo por estar muy bien organizado. Destaco también su formación. En un fin de semana al año, Vigo es el núcleo de la danza de Galicia y parte de España».