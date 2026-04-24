La inmunización, clave para la salud, protagonista en una jornada con expertos en Zendal

Las instalaciones del grupo Zendal en O Porriño acogieron esta mañana el encuentro «Salud global en tiempos complejos: inmunización, información y nuevos desafíos», una jornada organizada por la biofarmacéutica en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra hasta el próximo 2 de mayo.

La necesidad de generar confianza en un momento de especial incertidumbre, donde la desinformación es un objetivo a batir y de alta complejidad geopolítica, fue una de las ideas transversales lanzada ya en la intervención inicial de la sesión, a cargo de Suzanne Kerba. Esta especialista en comunicación en emergencias sanitarias reflexionó sobre la confianza como herramienta esencial para fortalecer la cooperación entre la salud humana, animal y medioambiental, bajo el enfoque One Health.Tras su charla tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron Ljubiša Latinović, experta en salud global con trayectoria en la Organización Mundial de la Salud; Nicolás González Casares, eurodiputado en el Parlamento Europeo; y Graziella Almendral, presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).

Si la pandemia fue una prueba para testar las capacidades de Europa ante una crisis sanitaria, la situación geopolítica y climática actual pone el foco sobre la necesidad de la UE de garantizar su autonomía de respuesta ante futuras crisis. Y ahí, explicó Nicolás González, el papel de la inmunización es esencial como herramienta clave de salud pública. También destacó el desarrollo progresivo de iniciativas europeas dirigidas a reforzar la autonomía de la UE en este ámbito. Un eje en el que desde Zendal se ha trabajado con intensidad, ampliando sus capacidades productivas, de modo es una de las plantas españolas designadas por la UE para garantizar capacidad de producción de vacunas en Europa en caso de futuras emergencias sanitarias

Jornada en Zendal. / Alba Villar

Por su parte Ljubica Latinovic puso el acento en la capacidad de la vacunación como herramienta de salud. Cada año, las vacunas evitan entre 3,5 y 5 millones de muertes en el mundo según la OMS. Solo la vacunación frente al sarampión ha reducido la mortalidad en más de un 70 % desde el año 2000. Sin embargo, la reducción de los índices de vacunación en algunos países por determinados discursos antivacunas y la movilidad global ha provocado que países como España dejen de tener el estatus de libres de sarampión.

Lo mismo ocurre en salud animal. La vacunación es clave para la seguridad alimentaria global y para la sostenibilidad de la economía agropecuaria. Y eso, es salud global, pues cada vez está más presente el riesgo de zoonosis, de ahí que la vacunación no solo sea clave en salud humana, sino también en animal. Por todo ello, los presentes coincidieron en ver la inmunización como una estrategia de futuro, especialmente ante nuevos riesgos epidemiológicos, de creciente complejidad.

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Por último, la otra protagonista temática de la mesa fue la desinformación, un aspecto analizado especialmente por Graziella Almendral, presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), insistió en que la estrategia para luchar contra la desinformación en salud debe partir de la colaboración y unión entre organizaciones. El protagonismo debe venir de los resultados y el impacto que vamos a conseguir y no de las instituciones o las personas. Para ello, explicó, «es imprescindible estar todos juntos, que cada actor, desde su ámbito y con sus herramientas, aporte lo que mejor sabe hacer».