La Fundación Ángeles Terrazo y la UVigo estrechan lazos por la cultura

Como es tradición, una rosa y un libro: «En voz baja», de Antonio García Teijeiro, o «Prosas rotas», de Stella Maris González, por cortesía de la editorial Elvira; pero también ejemplares de «La interna», «El suplente», «El juego del mal», «La falsa Estana» o «Dónde puedo alquilar una primavera», entre otros títulos, por cortesía de la propia Ángeles Terrazo. El Edificio Redeiras de la Universidad de Vigo (UVigo) fue este jueves escenario del estreno de la actividad cultural de la Fundación Ángeles Terrazo en la ciudad olívica, entidad cultural que inició su andadura con el festejo de una fecha muy especial, el Día del Libro.

En colaboración con la institución universitaria, la fundación celebró un encuentro que estuvo protagonizado por el escritor y colaborador de FARO Pedro Feijoo, quien compartió sus impresiones acerca del estado de salud de la literatura en la actualidad acompañado de Ángeles Terrazo y de los vicerrectores de la UVigo Susana Reboreda y Alfonso Lago.

Internveción de Pedro Feijoo en el encuentro organizado por la Fundación Ángeles Terrazo. / Alba Villar

Feijoo afirmó que «o libro goza de boísima saúde» y reflexionó sobre lo contradictorio que resulta el momento actual, en el que «nunca tivemos tanta información ao noso alcance, tantos recursos, e corremos o risco de estar mal informados, porque nos informamos a golpe de titulares, de catro conceptos e permitimos que alguén nos explique a información, en lugar de ter en conta o noso pensamento crítico. É aí onde entra a importancia do libro».

El escritor vigués defendió, en este sentido, que «nun momento no que o feito ten que combater as opinións, o libro non fai ese ruído, non interrompe con notificacións e tan só pide dúas cousas que hoxe son revolucionarias: tempo e atención, o cal converte a lectura nun acto de resistencia». Es por esto que el autor destacó que «máis que celebrar o libro per se, creo que debemos celebrar as ferramentas que nos dá e encantaríame celebrar o Día do Libro abrindo un e convertendo cada lectura nunha batalla que gañarlle á ignorancia».

Público asistente al acto. / Alba Villar

Vías de colaboración

La vicerrectora de la UVigo Susana Reboreda puso en valor el apoyo a la cultura que pretende impulsar la Fundación Ángeles Terrazo y señaló que «é absolutamente magnífico que o faga a través da lectura. Augurábanse malos tempos para o libro cando chegou Internet, pero resistiu e creo que ten a batalla gañada». Asimismo, Reboreda manifestó que espera que actividades como la celebrada hoy con la entidad cultural «sexa augurio de que imos ter unha relación constante e mesmo valorar a posibilidade de asinar un convenio marco que nos permitirá facer moitas accións específicas».

Ángeles Terrazo aprovechó el encuentro para presentar la fundación al público asistente y puso de relevancia la convocatoria del Premio de Novela, el galardón literario con mayor dotación económica en Galicia, animando a las autoras y autores gallegos a presentarse, puesto que aseguró que «de momento no ha llegado ningún manuscrito en gallego y me encantaría. En las librerías veo mucho libro en gallego y me gustaría que se presentaran a este premio, porque pienso que es un plus ganar el primer premio de la fundación y nuestro jurado no es de primera categoría, es que es extraordinario».

Noticias relacionadas

Por su parte, el vicerrector Alfonso Lago destacó que «un dos pilares da Universidade de Vigo é facer camiño e a cultura é un deles» e hizo un llamamiento a apostar por apoyar a las librerías independientes y de barrio: «Temos que axudar a que se manteñan, porque son lugares nos que podemos participar activamente da cultura», concluyó.