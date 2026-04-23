Galicia prefiere a los fumadores antes que a las mascotas: un 16% de las habitaciones anunciadas en Pontevedra admite fumadores, frente al 5% que permite mascotas

Según el portal de vivienda idealista.com, «las personas que alquilan una habitación en sus viviendas prefieren a los fumadores que a aquellos inquilinos que aporten una mascota». Según la «proptech» de la compañía, idealista/data, las ofertas de habitaciones publicadas en la plataforma durante el primer trimestre muestran que el 10% de los anuncios permitía nuevos inquilinos fumadores, mientras que solo el 8% admite a nuevos arrendatarios con mascota.

Los alquileres por habitación implican la necesidad de llegar a algunos acuerdos para garantizar la convivencia. A esto se le suma el cálculo de los propietarios sobre cuál de las dos situaciones puede provocar más desperfectos en su inmueble.

Hace poco más de un año FARO publicaba que solo un 7 % de las viviendas en alquiler de Vigo admiten mascotas, un factor que influye de forma clara el abandono de animales. Según otra información de enero de este mismo año, la oferta de residencias amigables con los animales alcanzaba un nuevo mínimo con una jornada en la que se rondaba un 4,5% de alquileres pet friendly sobre el total de pisos y casas disponibles para arrendamiento de larga duración.

Ahora, el dato de idealista no solo confirma el descenso, sino que pone el foco en quienes no pueden permitirse una vivienda entera y se ven obligados a compartir teniendo a su cargo una mascota. Algo que suma otra capa de dificultad a un panorama ya de por sí complicado.

Notable preferencia de fumadores sobre mascotas en Galicia

Las estadísticas de la plataforma de vivienda centra los datos en las capitales de cada provincia. Aunque Galicia no se aleja demasiado de la tendencia nacional, sí que destaca lo descompensado que está el mercado del arrendamiento en favor de los fumadores sobre las personas con animales. Lugo es la capital gallega en la que encontramos una mayor diferencia, donde un 17% de la oferta de habitaciones admite fumadores frente a un escaso 3% en el que se permiten mascotas.

Le sigue Pontevedra con cifras similares: 16% de las habitaciones para fumadores y solo 5% para inquilinos con animales de compañía. En este ránking de capitales con mayor diferencia el tercer puesto es para Ourense, con un 13% de ofertas para quienes consumen tabaco y un 6% para quienes viven con animales. En último lugar, A Coruña, con unas cifras mucho más cercanas a la media nacional, pero también favorables para los tabaquistas; un 12% de la oferta es para estos ante el 8% de habitaciones pet friendly.

En el panorama nacional, Girona es la capital en la que el porcentaje de habitaciones que permiten mascotas es mayor, con el 36% de todas las anunciadas en el primer trimestre. Algo diametralmente opuesto a Teruel y Segovia, donde solo el 2% de las anunciadas lo hace —lo que le deja a Lugo y otras cinco capitales en el siguiente escalón—.

¿Es legal prohibir la entrada de mascotas?

Sobre esta cuestión, en enero FARO recogía la perspectiva de otro portal inmobiliario, Fotocasa, en esta materia: «Aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no prohíbe la tenencia de animales en el hogar, sí otorga libertad a los propietarios para que elijan si los aceptan o no en su vivienda».

«Dicho de otra manera: los caseros pueden prohibir la tenencia de mascotas en su propiedad, pero los inquilinos deben estar de acuerdo al firmar el contrato. Por lo tanto, solo estará prohibido tener perros y gatos en la vivienda si en el contrato de alquiler hay una cláusula que lo especifique; de lo contrario, los inquilinos tendrán pleno derecho de convivir con su mascota, sin poder ser penalizados por ello», razonaban.

Añadían que, «si tenemos en casa un perro o un gato y aparece específicamente en el contrato que no podemos hacerlo, estaremos incurriendo en un incumplimiento del contrato de alquiler y, en consecuencia, el propietario tendrá derecho a su resolución, es decir, a echarnos de la vivienda». «En caso de que el contrato no contenga cláusulas sobre mascotas, no habrá problema si vamos a entrar a la vivienda con una mascota o si decidimos, durante el plazo que dure el alquiler, adoptar un perro o un gato», explicaban desde Fotocasa.