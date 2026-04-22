Xoel López presenta este jueves en Vigo su nuevo disco, «Oniria Popular»

Vigo acoge este jueves una nueva cita musical con la visita de Xoel López a Fnac Vigo (C.C. Vialia, Praza da Estación, 1), donde presentará su nuevo disco, Oniria Popular, a partir de las 19.00 horas. El encuentro se enmarca en la gira con la que el músico coruñés está recorriendo distintas tiendas Fnac de España para dar a conocer las canciones de su último trabajo y compartir un acto de firma con los asistentes.

El nuevo álbum supone el decimoséptimo disco de estudio de Xoel López y llega casi dos años y medio después de su anterior larga duración. Bajo el título de Oniria Popular, el artista firma un trabajo definido como fresco y reflexivo, «íntimo y colectivo a la vez», en el que invita al público a adentrarse en un universo de ensoñación más próximo a su mundo personal.

Letras y melodías que «sueñan y vuelan»

Las nuevas composiciones, según se destaca en la presentación del disco, combinan letras y melodías que «sueñan y vuelan», aunque sin perder el vínculo con la tierra. El resultado toma forma en un pop contemporáneo que dialoga con lo tradicional y lo folclórico, dos elementos presentes en la identidad sonora del músico gallego.

Sobre el proceso creativo del álbum, el propio Xoel López asegura: «Es un disco que brota de golpe, no buscado, que aparece sin perseguirlo, como el buen amor».

La parada en Vigo tiene además un valor simbólico para el artista, ya que Xoel López es padrino de Fnac Vigo desde su apertura, lo que refuerza el vínculo con una tienda que vuelve a incluirse en su ruta de presentación.