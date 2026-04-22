La viguesa Rosiña Carpintero publica «Rosiliencia» tras superar dos trasplantes de médula: «Si no tienes un donante, te mueres»

«La historia que voy a contar es mi historia. No es divertida, pero es mi realidad, la de muchos y puede llegar a ser la tuya». Así arranca la introducción de «Rosiliencia» (tintaliteraria), libro en el que la viguesa Rosiña Carpintero Martínez narra, en forma de diario, su experiencia como paciente de cáncer hematológico. «Quiero dar a conocer lo que pasa cuando la vida te para en seco», explica esta mujer, que el próximo 19 de mayo cumplirá 45 años.

En octubre de 2022, su vida dio un giro drástico: fue diagnosticada de leucemia mieloide aguda o mieloblástica, enfermedad que, en su caso, dio la cara de repente. Las fechas se le han quedado grabadas a fuego en la memoria: el 1 de octubre acudió a urgencias y el 4 recibió el diagnóstico. «Siempre he sido muy pesimista en cuanto a la salud, pero esta vez estaba en plan positivo y no imaginaba la gravedad de lo que me ocurría», reconoce.

Dos días antes de acudir al hospital Álvaro Cunqueiro con mareos, vómitos, un cansancio extremo que le impedía levantarse y un pitido constante en el oído, había acudido a su centro de salud, donde le habían diagnosticado un simple tapón en el oído y le recetaron un jarabe para la tos.

Sin embargo, lejos de mejorar, empeoró, por lo que decidió acudir al hospital. En urgencias, le detectaron una analítica alterada. Necesitaba una transfusión de sangre y, poco después, una hematóloga le explicó que su «fábrica de la sangre» no funcionaba correctamente. Era sábado y quedó ingresada para ser sometida a más pruebas entre otras, un aspirado y biopsia de médula ósea. Aún entonces pensaba que el lunes podría marcharse a casa para llevar a sus hijos al colegio y volver al trabajo. «Por eso me quedé ingresada, pero tranquila», recuerda.

El martes llegó la confirmación. Antes de comunicárselo, le dijeron que si lo deseaba avisara a su madre y a su hermana, que aguardaban fuera. «Ahí supe que era algo serio», cuenta. El diagnóstico fue claro: leucemia mieloide aguda, una de las formas más agresivas, que requería trasplante.

El tratamiento comenzó con varios ciclos de quimioterapia prolongados, con ingresos de semanas hasta recuperar las defensas. Sus padres no podían ser donantes: su madre porque tuvo cáncer de mama y su padre porque se le detectó uno de próstata cuando se realizó las pruebas para el trasplante. Finalmente, apareció un donante compatible, un varón de Texas, y el 24 de febrero de 2023 se sometió a un primer trasplante. Pero la enfermedad reapareció cuatro meses después.

El segundo trasplante llegó el 20 de agosto de 2025. En esta ocasión, una mujer de Viena. Pero Tras él, sufrió un fallo multiorgánico que la mantuvo un mes en la UCI. No conserva recuerdos conscientes de ese periodo, aunque sí sensaciones intensas. «Viví otra vida, nada agradable. Estaba en distintas ciudades, pero siempre como paciente», afirma.

Hoy, asegura, se encuentra bien dentro de la cautela que exige su situación. Los controles son frecuentes y el quimerismo supera el 99%, un indicador positivo. Convive, eso sí, con efectos secundarios que va «llevando».

Desde el principio comenzó a escribir. Primero, en una pequeña libreta que llevó al hospital. Anotaba para entender los tratamientos y los síntomas. «Escribía todo en una libretita: hoy me dieron esto, hoy me pusieron quimio, hoy vomité, hoy no. Preguntaba todo y lo anotaba. Pensaba que el trasplante era una operación, no sabía nada», admite. Ya en casa, animada por su padre, continuó llenando libretas con la idea de que su experiencia pudiera servir a otros pacientes ante la falta de información. Así surgió «Rosiliencia», cuya presentación será el próximo viernes, día 24, a las 19.00 horas, en el Hotel NH de Vigo.

«La donación es un proceso muy sencillo que puede salvar vidas, pero muy desconocido» Rosiña Carpintero Martínez — Paciente hematológica

Tras la recaída, sin embargo, aparcó el proyecto. «No quería saber nada del libro», reconoce. Pero después del segundo trasplante retomó los escritos, los revisó y decidió terminarlos.

Madre de tres hijos, dos niñas y un niño, hoy de 6, 9 y 12 años, señala su momento más duro fue la separación durante los largos ingresos hospitalarios. «Nunca antes me había separado de ellos. Mi cuerpo estaba en el hospital, pero mi cabeza en casa. La psicóloga me decía que tenía que centrarme en mí, pero era complicado», explica. Los niños, muy pequeños entonces, afrontaron la situación con el apoyo de su entorno y el contacto constante mediante videollamadas. «Cada uno lo llevó a su manera», dice

También destaca el papel del apoyo psicológico, al que en un primer momento se resistía, aunque terminó siendo «muy importante» para ella. Al igual que el respaldo y cariño de su familia y amigos, que siempre se mantuvieron a su lado.

Rosiña espera que su libro ayude a otros pacientes con leucemia mieloide aguda y también a sus familiares. «Es una enfermedad que se vive en soledad porque por las mañanas tienes que estar sola y por la tarde solo se permite un visitante y tampoco pueden ser muchas personas distintas para evitar riesgos de contagio», comenta.

En el libro también recoge la importancia de hacerse donante de médula. Recuerda que encontrar un donante compatible es complejo, pero hacerse donante está al alcance de muchos. «Es un proceso muy sencillo y que puede salvar vidas», subraya.

Su mensaje es claro: sin donación no hay posibilidad de curación. Y pone en valor la generosidad de quienes, sin esperar nada a cambio, ofrecen a otros una oportunidad de vida. «Si no tienes un donante, te mueres», sostiene.

Tras su experiencia, muchas personas de su entorno se han hecho donantes. «La donación de médula es algo que desconoce mucha gente», insiste.

Rosiña ha editado 150 ejemplares de "Rosiliencia", que pueden adquirirse el mismo día de la presentación o en varios puntos de venta: online en www.editorialtintaliteraria.com en la opción «botiga»; en las librerías de Vigo Las Palmeras y Vigo de Papel y en Kiosko Lili, en Barcelona, ciudad donde reside su hermano.