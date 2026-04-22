A Escola de Arte de Ponteareas, cantera profesional de ilustradores

Personas relacionadas con el mundo de la pintura, así como del tatuaje, pero también jóvenes que se han fijado como meta dedicarse profesionalmente al mundo de la ilustración. Es el perfil del alumnado que a finales de este 2026 se convertirá en la primera promoción en obtener el Certificado de Ilustración en Galicia y que, desde hace unas semanas, ya se está formando en A Escola de Arte de Ponteareas, único centro de formación artística en la comunidad gallega homologado por la Xunta para impartir dicho curso.

Tras más de una década impartiendo clases en Ponteareas e inaugurar en 2024 otro centro profesional de ilustración en Vigo ante la demanda de especialización, Bruno Vázquez continúa manteniéndose fiel al espíritu con el que puso en marcha en su día A Escola de Arte: crear una cantera de ilustradores e ilustradoras que puedan iniciar y mantener su trayectoria en el sector, una firme apuesta que sin duda se ve ahora reforzada con la formación profesional que imparte el diseñador gráfico y docente Guillermo Martínez Lamosa en el centro pontereano.

«Casi no tuvimos que publicitarlo, en el momento en el que se abrió el plazo, el grupo se cerró con el máximo de alumnos que podemos tener, que son 15. Hay mucha demanda en general, pero es que en el caso de esta formación, no había nada del estilo. Poder dedicarse a la ilustración profesionalmente y contar con un título oficial es la motivación principal. Por otra parte, al estar subvencionado por la Xunta y teniendo en cuenta que saldrán con el certificado oficial, además de que también podrán realizar prácticas en empresas, era una formación que despertaba mucho interés», explica Bruno Vázquez, quien añade que «el grupo está muy ilusionado porque van a ser los primeros en Galicia en contar con este certificado».

Alumnado en el curso de ilustración impartido en A Escola da Arte. / Pedro Mina

Puesta en valor

Proyectos de ilustración, procesos de documentación para preparar los trabajos, técnicas de expresión, creación de ilustraciones originales, organización y gestión de un taller, así como una parte más teórica para calcular las horas de dedicación o la elaboración de presupuestos y facturas. Son algunos de los contenidos que se abordan por módulos en la formación homologada por el Ejecutivo autonómico y, en este sentido, el director de A Escola de Arte destaca que, durante el curso, «trabajan tanto en mesa de dibujo tradicional como en digital, porque cuentan con pantallas de 22 pulgadas, algo que no es muy común en las academias y que hoy es fundamental. Además, también cuentan con un tórculo destinado a la parte de grabado, para trabajar el linóleo».

Saldrán con el certificado oficial, pero también podrán realizar prácticas en empresas Bruno Vázquez

Que A Escola de Arte se haya convertido en pionero a nivel autonómico, atrayendo a alumnado de Vigo y su área de influencia, es un orgullo para Bruno Vázquez, quien indica que «además de los conocimientos del curso, se llevan el título oficial, y creo que esto le da mucho valor a la formación y también a ellos, porque para mí supone mucho que, además de su portfolio, cuenten con un título que les sirve para presentar en una entrevista de trabajo». En cuanto a las prácticas que se contemplan, Vázquez apunta que «la idea es que se puedan realizar en empresas que trabajan con diseño gráfico y que tengan parte de ilustración. Además, también tenemos en mente buscar editoriales».

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En un momento en el que la irrupción de la IA ha desatado importantes críticas entre los profesionales del mundo de la ilustración, puesto que está implicando importantes problemáticas a nivel de propiedad intelectual e incluso de desplazamiento laboral, Bruno Vázquez concluye analizando las salidas profesionales más destacadas actualmente en el sector enunmerando como principales «el diseño gráfico, videojuegos, animación o la ilustración infantil, pero también hay cabida en cine, porque incluso para los anuncios se hace ‘storyboard’. Diseño gráfico e ilustración infantil es lo que más se demanda, también ilustrar para merchandising».