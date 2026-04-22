Cinco claves para entender el ictus, la primera causa de muerte en mujeres

Se calcula que en España, se producen 120.000 nuevos casos de ictus cada año. Los accidentes cerebrovasculares son la primera causa de muerte en mujeres, la tercera en hombres y la primera causa de discapacidad adquirida en adultos. Se estima que el coste directo e indirecto del ictus está cerca de los 9.000 millones de euros y supone un 10% del gasto sanitario español.

El neurólogo Pablo Vicente Alba, de la Unidad Ictus del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, y subinvestigador del estudio OCEANIC-STROKE, que ha demostrado que el fármaco experimental asundexian, un inhibidor del factor XI, reduce significativamente el riesgo de recurrencia del ictus isquémico en comparación con el placebo, responde a algunas preguntas sobre esta enfermedad cuya incidencia va en aumento, en parte debido al envejecimiento de la población.

¿Se puede prevenir el ictus?

Sí y es uno de los objetivos más importantes en la valoración de un paciente con ictus. El trabajo que realizamos lo podemos dividir fundamentalmente en la detección y diagnóstico precoz del ictus, el tratamiento recanalizador, el estudio de causas de ictus y el inicio del tratamiento preventivo. Dentro del tratamiento preventivo podemos destacar en primer lugar, los hábitos de vida como son el ejercicio diario, la dieta y la abstinencia de hábitos tóxicos como el tabaco. En segundo lugar, está el control de los factores de riesgos cardiovascular como la hipertensión arterial, la dislipemia o bien la diabetes mellitus. Por último, está el tratamiento específico de la causa del ictus. Por eso es tan importante realizar un estudio completo para así poder descartar las diferentes enfermedades que se pueden asociar al ictus.

¿Qué importancia tiene la prevención secundaria?

Tiene una gran importancia por los siguientes motivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el ictus es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en la población. En segundo lugar, las personas que ha tenido un ictus tienen un mayor riesgo de que vuelva a repetir. Por la tanto, la prevención secundaria juega un papel fundamental.

¿Cuál es la tendencia de la enfermedad?

El ictus se trata de una enfermedad que siempre ha existido y en los últimos años, probablemente debido al envejecimiento poblacional, los casos han ido aumentando. Lo que vemos es que cada vez tiene más difusión, hay una mayor educación sanitaria de la población y formación del resto de personal sanitario. Por lo tanto, hay más conocimiento acerca de lo que es un ictus, como identificarlo, la importancia que tiene actuar lo antes posibles y la gravedad que puede llegar a tener.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Podemos diferenciar los factores de riesgo en modificables y no modificables. Dentro de los no modificables podemos destacar la edad y el sexo. En cambio, entre los factores modificables estarían entre otros, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipemia, la obesidad, el tabaco, el alcohol y el consumo de drogas. Estos los podemos tratar, por un lado, mediante el uso de las medidas no farmacológicas como son la dieta, hábitos de vida saludable y el ejercicio. Por otro lado, con medidas farmacológicas como los tratamientos que tienen como objetivo disminuir las cifras de tensión arterial, colesterol o la glucemia. Así podemos disminuir el riesgo de ictus.

¿Qué medidas son más urgentes para mejorar la detección precoz del ictus y reducir los tiempos de atención extrahospitalaria?

Lo más importante es seguir trabajando en la educación sanitaria, para que la detección del ictus sea lo antes posible y tratar a todos los pacientes que podamos. Recalcar en la importancia de alertar a emergencias en aquellos casos en los que sospechemos que una persona pueda estar teniendo un ictus y en continuar mejorando los tiempos de asistencia extrahospitalaria.