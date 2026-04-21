O servizo en galego da maior distribuidora de gas en España preséntase en portugués

A empresa Nedgia ofrece unha gravación no idioma luso tras pedir ser atendido en galego, aínda que despois si acaba respondendo unha operadora na lingua solicitada

Unha usuaria le unha carta de Naturgy en Galicia, nunha imaxe de recurso.

Unha usuaria le unha carta de Naturgy en Galicia, nunha imaxe de recurso. / BERNABÉ | ANA AGRA

Edgar Melchor

Usuarios galegofalantes de Nedgia decatáronse de que o servizo telefónico en galego que ofrece a maior distribuidora de gas en España comeza cunha presentación en portugués.

Tras chamar ao 900 100 252, o teléfono de atención ao cliente de Nedgia, indícase en castelán a posibilidade de continuar a conversación noutros idiomas. Pulsando no número 1, obtense resposta en catalán; no 2, en galego; e no 3, en inglés. Non consta o vasco, pois no País Vasco, Asturias e Cantabria, a distribuidora líder é outra, Nortegas, a terceira máis grande a nivel nacional tras Redexis.

Premendo na tecla 2, xorde a voz dunha muller que non fala galego, senón portugués con acento de Portugal, para explicar ao interlocutor que a chamada vai ser gravada e para ofrecer a opción de escoitar as condicións legais.

Despois dun breve período de espera, o consumidor xa consegue falar cunha operadora que responde nun perfecto galego, lingua que tamén usan para dar resposta en redes sociales a galegofalantes.

Dende Nedgia, son coñecedores deste erro e atópanse en vías de solucionalo, segundo informaron a FARO.

