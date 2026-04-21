IN MEMORIAM
Pedro Ruiz Bofill: A excelencia dun debuxante seguro, popular e de oficio consumado
O Legado Activo Beiras Cal amosa o seu pesar polo falecemento do artista e ilustrador de FARO
Pedro Bofill era o único que quedaba vivo do grupo de artistas que estaban incluídos na exposición Serigrafía Galega 1971 que este pasado verán estivo aberta na sede do Legado Activo en Muras. O azar quixo que o seu falecemento coincidise na mesma semana na que esta exposición se inaugurará na sede da EMAO (Escola Municipal de Artes e Oficios) en Vigo. No acto da apertura, que será este venres, 24, ás 19.30 horas, con seguridade haberá unha lembranza para este artista que agora nos acaba de deixar.
Desafortunadamente, o ilustrador Pedro Ruiz Bofill xa non poderá ver a exposición da EMAO que conta cunha serigrafía súa e unha mostra moi ampla das numerosísimas portadas que fixo para a colección O Moucho da Editorial Castrelos.
Bofill, que non era galego de nacemento, foi identificándose pouco a pouco co carácter da terra na que vivía. Debuxante seguro, con oficio consumado, acadou estraordinaria popularidade como autor das portadas da colección literaria O Moucho, tiradas en serigrafía, precisamente, técnica á que se afixo perfectamente.
Bofill, tras da lectura dos textos galegos, creou un especial tipo de paisano, nada folklórico, moi xustamente identificado co sentir dos nosos escritores, con aqueles que beberon máis dereitamente nas fontes populares.
O seu dominio das formas permitíalle debuxar a gusto a crear uns seres dotados da expresividade. Un chisco irónicos sempre, asomando a retranca que caracteriza á xente das aldeas galeas. Son mois plásticos os seus traballos e son excelentes dende o punto de mira formal e técnico.
Despedida al docente e ilustrador de FARO en el cementerio vigués de Pereiró
Numerosos familiares y amigos se acercaron ayer al tanatorio vigués de Pereiró para despedirse de Pedro Ruiz Bofill, el profesor de dibujo e ilustrador de FARO entre 1960 y 2001, que falleció el pasado domingo a los 90 años dejando viuda, María Paz, y cuatro hijos, Carlos, María Paz, Silvia y Pablo. Se celebró una liturgia previa a la incineración.
