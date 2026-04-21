La erupción del volcán Krakatoa retumbará en el Festival Play-Doc de Tui con uno de los artistas digitales más importantes del mundo

Una de las últimas obras que el español Carlos Casas mostró en la Tate Modern de Londes fue «Cemetery», un filme en el que empleó diez años para retratar la muerte de los elefantes. El 30 de abril, a partir de las 21.00 horas, el Festival Play-Doc de Tui lo recibe. Él y Alba Corral son los dos artistas seleccionados este año para «Cinema Percorridos».

Esta actividad paralela al festival –dirigida por Xisela Franco– se basa en el cine expandido (cine fuera de las salas de cine) y consiste en que artistas intervengan con sus audiovisuales y sonido monumentos o espacios públicos de la villa. Las entradas ya están a la venta en Enterticket.

En el caso de Casas el lugar para su creación será el Espacio Sociocultural del Concello, en el número 2 de Camilo José Cela. Allí, adaptará su última película, «Krakatoa», que mostró en el festival de Rotterdam y que está producida por la gallega Filmika Galaika (de la guardesa Beli Martínez). «Tuvimos también en Rotterdam una instalación que duró todo el festival y una performance con el equipo el día del estreno», recuerda el cineasta.

Carlos Casas, artista que intervendrá en Cinemas Percorridos del Play-Doc de Tui. / Ya Ting Kee

En el caso de Tui crearán una especie de sala de conciertos con gran pantalla de proyección. El público percibirá la vibración del sonido con un sistema de bajos para transmitir a través de ellos los ultrasonidos.

Para Casas «el sonido se ha convertido en un arma secreta para transmitir al espectador información y sensaciones como si fuese una sexta dimensión».

En «Krakatoa», en su versión de cine expandido, el sonido es visceral. Tiene que recordar la erupción del volcán homónimo, una de las más poderosas de la historia de la humanidad. «Hace tiempo leí un libro que esa erupción en 1883 había sido el grito más fuerte de la Tierra. Sentí que era una historia que podía contar relacionándola con las problemáticas actuales de la crisis climática y ecológica», detalla el autor.

Imagen del proyecto "Krakatoa" que Carlos Casas presentará en el Play-Doc. / C.C.

Las imágenes de Krakatoa se filmaron en Indonesia, donde se ubica el volcán, pero también en Islandia y Galicia (algunas tomas bajo el agua).

El protagonista del filme es Roni Herliansyah, marinero indonesio y superviviente de la erupción del volcán de 2018. «Él hace en la película su propio papel contando su experiencia. Nos llevó a los sitios donde naufragó y explicó cómo sobrevivió. Nosotros adaptamos eso a nuestra historia», detalla Casas.

Además de la imagen, será importante la música. Recrearán la bana sonora en directo. Nicolas Becker la firma –había recibido un Óscar por su trabajo para «Sound of metal»– y estará también en Tui improvisando en directo.

Tras la ‘erupción’ del Krakatoa en Tui Cinema Percorridos continuará con otra artista digital española referente mundial en cine inmersivo, mapping y performance, Alba G. Corral.

La madrileña, pero asentada en Cataluña, intervendrá con sus audiovisuales y música sobre el retable barroco de la Igrexa de San Domingos en Tui.

Alba G. Corral, artista que participará en el Play-Doc de Tui, en Cinemas Percorridos. / Claudia Murall

Este espacio resulta especial para la poesía de la imagen. Aún recordamos allí la performance en 2022 en Cinema Percorridos con la bailarina japonesa Echo Higuchi y el artista visual Joao Beira con unas inmensas alas de luz aleteando sobre el retablo.

Alba G. Corral explica a FARO que «es un reto. Había experimentado con románico, modernismo. Hice cosas en el Palau de la Música pero nunca en un monumento barroco».

Detalla que «pinto en directo con pinceles y herramientas digitales. Será toda una creación nueva (abstracta), iré viendo cómo puedo plasmar estos comportamientos generativos estableciendo un diálogo con el espacio».

Visual de Alba Corral. / A.C.

Añade que estará días antes para prepararlo in situ dando importancia también a la iluminación. «Jugaré con las texturas de los colores para ver cómo puede variar el retablo», añade la creadora.

Además irá acompañado el audiovisual con música creada por ella que generará también en directo.

Alba Corral lamenta que tanto el mapping como los trabajos visuales y de luz «no se entienden todavía como una práctica artística» en el Estado español aunque han crecido los festivales e iniciativas para acoger obras en este sentido.