La vacuna de ARNm contra el cáncer de páncreas logra un 90 por ciento de supervivientes a los seis años en un ensayo clínico con 16 pacientes

Los científicos ponen por delante que hay que tomar los resultados con cautela y que es necesaria más investigación, pero un ensayo clínico temprano de la vacuna de ARN mensajero (ARNm) contra el cáncer de páncreas ha arrojado datos muy prometedores: casi todos los pacientes que mostraron una respuesta inmunitaria a esta vacuna personalizada siguen vivos seis años después. Casi el 90% de las personas cuyos sistemas inmunológicos respondieron a la vacuna continuaban con vida al cabo de ese tiempo. Resulta esperanzador, teniendo en cuenta que menos del 13 por ciento de las personas diagnosticadas con cáncer de páncreas viven más de cinco años.

Se trata de los datos de seguimiento a 6 años de un ensayo clínico en fase 1 que comenzó justo antes de la pandemia de covid. No hay que olvidar que las vacunas de ARNm se investigaban para combatir el cáncer antes de que se lograran para el coronavirus. Este ensayo evalúa unas vacunas personalizadas de ARNm contra el tipo de cáncer de páncreas más frecuente y de pronóstico particularmente desfavorable, el adenocarcinoma ductal pancreático.

No existen pruebas sistemáticas para detectar el cáncer de páncreas, como sí las hay para el cáncer de colon (colonoscopia) o de mama (mamografía). Cuando aparecen los síntomas, la enfermedad suele estar ya avanzada, y en esa fase existen pocas opciones de tratamiento.

Los primeros resultados de este ensayo clínico con 16 voluntarios, liderado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, fueron presentados en mayo de 2023 y publicados en la prestigiosa revista «Nature». Entonces se demostró que esta vacuna experimental de ARNm y personalizada induce una respuesta inmunitaria sustancial y retrasa potencialmente la recaída de los pacientes.

Para optar a participar en este ensayo clínico era necesario presentar un cáncer de páncreas operable, algo que solo ocurre en uno de cada cinco casos, aproximadamente. La vacuna de ARNm se plantea como una inmunoterapia: se trata de potenciar el sistema inmunológico de la persona para combatir las células cancerosas.

Según explicó Vinod Balachandran, director del Centro Olayan para Vacunas contra el Cáncer en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, el objetivo de esta vacuna de ARNm no es eliminar tumores existentes, sino erradicar células cancerosas persistentes y no detectadas, y posteriormente cualquier célula nueva que se forme antes de que pueda provocar una recaída. “Estos resultados preliminares muestran que este nuevo enfoque de inmunoterapia tiene el potencial de ser revolucionario para uno de los cánceres más mortales”, afirmó Balachandran, investigador principal del ensayo clínico.

Los pacientes fueron sometidos a operaciones quirúrgicas para extirpar los tumores. Después, los científicos diseñaron vacunas ARNm personalizadas basándose en material genético extraído de las células tumorales de cada paciente, con sus mutaciones específicas. Posteriormente, tras recibir la vacuna, los pacientes del ensayo clínico también recibieron quimioterapia, que es el tratamiento postoperatorio estándar para el cáncer de páncreas operable.

Seis años después del tratamiento, siete personas que respondieron al mismo siguen con vida, junto con dos de las ocho personas que no respondieron. Dos de las que respondieron, incluido una persona que falleció, sufrieron una recaída del cáncer.

En la investigación se observó que la respuesta inmunitaria duradera se basaba en dos tipos de células T: las citotóxicas o «asesinas», también llamadas linfocitos T CD8+; y las colaboradoras, o linfocitos T CD4+.

Los resultados de este ensayo, promovido por Roche/Genentech y BioNTech –la compañía alemana que junto con Pfizer desarrolló la vacuna contra el covid más utilizada en España– serán presentados este lunes, 20 de abril, en la reunión anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer en San Diego.

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Investigadores consultados por la cadena estadounidense NBC, que adelantó la noticia, advierten que el ensayo incluye un número limitado de pacientes, pero resaltan la importancia del hallazgo fundamental: las personas que responden a la vacuna viven más tiempo que las que no. Este ensayo clínico ha dado lugar a otro en fase 2, en el que participan varios centros españoles.