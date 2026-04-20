Un proyecto explora en esculturas y libro el asesinato homófobo del coruñés Samuel Luiz, linchado en 2021

El coruñés Samuel Luiz fue asesinado en julio de 2021 por su condición de homosexual por un grupo de jóvenes de los que hoy en día tres cumplen prisión. Desde ese momento el artista catalán David Bustué comenzó a pensar en cómo podía homenajear con su arte al chico fallecido. A lo largo de los últimos cinco años ha realizado diversas esculturas que rinden tributo a Luiz y ahora acaba de publicar el libro «Samuel» (editorial Caniche) donde expone la investigación y proceso creativo. Su fin es evitar que se olvide el suceso.

«El asesinato de Samuel Luiz me impactó mucho. Desgraciadamente no es un caso aislado pero me impactó por el momento , la elevada violencia, por el cariz homófobo, que fuera él tan joven... Habíamos estado aislados por la pandemia y me sorprendió esa violencia tan fuerte», señala el escultor a este diario.

En un principio pensó en hacer un proyecto de crónica pero, admite: «No soy ni periodista ni buen escritor. Pensé qué podía hacerle de homenaje como escultor desde mi práctica. Me pregunté cómo sería hacerle un monumento, escultura o recordatorio pero me di cuenta de que es una disciplina anacrónica. Ya nadie hace monumentos dedicados a nadie. No está en boga en el arte contemporáneo».

David Bestué, artista que ha realizado esculturas y el libro "Samuel" en el recuerdo del coruñés Samuel Luiz. / Amaya Aznar

Reflexiona que «los monumentos generan conflictos» y que incluso alguien puede achacarles el poseer «un sesgo político o identitario». Así comenzó a interesarse por los monumentos espontáneos. Son aquellos que surgen por la voluntad de alguien –que no es ni institución ni empresa– como una reacción y que pueden durar días o una semana. A partir de ahí pensó una intervención en homenaje a Samuel.

El resultado fue una pieza en forma de dos huesos de la pierna que instaló en el Paseo de Buenos Aires, donde lincharon grupalmente a Samuel. La brigada municipal la retiró del espacio público al día siguiente ya que carecía de permiso para permanecer allí.

«En el libro incluyo la investigación previa que seguí para realizar la pieza», explica el autor. Así, nos muestra otras obras que efectuó antes y después.

Entre Navarra y Galicia

La primera creación relacionada con Samuel fue la que firmó para el Museo Oteiza, en Alzuza, Navarra en 2023. Bajo el título de «Duro/blando», ofreció una base de parafina con forma de media caña (medio tubo). En uno de los extremos se abre.

«Partió , reflexiona el artista, de una investigación alrededor de la idea de la piedad. Como escultor me interesaba trabajar sobre el binomio de sustentado-sustentante. Quería una estructura fuerte pero al mismo tiempo débil en la misma pieza. En un extremo es más fuerte y en otro se está deshaciendo por la mezcla de la parafina y un aceite. Es una referencia a la iconografía de la piedad [dolor de la madre ante el hijo muerto]. La idea de la media caña la tomé del propio Oteiza que plasmó la piedad con esa forma pero elaborada en hierro. ¿Cómo representar la idea de un cuerpo que ya no puede sostenerse debido a la muerte?».

También en 2023 Bestué formó diversas esculturas de huesos, elaboradas con yeso y ceniza de hueso, este último, material para hacer porcelana.

Para este creador, ante una ausencia, la presencia escultórica debía ser vertical. «No quería algo horizontal. Quería trabajar la idea de perder el equilibrio cuando se entra en la caída. Por eso quise reproducir la idea de los huesos, la estructura de la pierna. Esa fue la pieza que instalé en A Coruña y de ahí procede el estudio de huesos que presento en el libro», aclara. En algunas esculturas la materia de las piernas incluye pétalos de colores.

El libro reflexiona también sobre los acontecimientos que afectan a la sociedad española y cómo esta reacciona con monumentos espontáneos ante naufragios de pateras, el conflicto vasco, la Guerra Civil u otras temáticas.

El arco iris, popularizado en monumentos

«Hay monumentos también dedicados al LGTBI, a gente que asesinaron antes por ejemplo. Una cosa que se popularizó en los últimos años fue pintar de arco iris elementos del espacio público como bancos y farolas. Esto ha generado algunos casos de vandalismo. Quise trabajar con la idea del arco iris pero con un elemento popular en Madrid», señala.

Ese elemento son unas lamas (placas) en la Estación de Atocha. Bestué sustituyó el bronce original por la pintura arco iris para su proyecto sobre Samuel. «Son piezas que tienen que ver con la investigación general», enfatiza el autor que pudo realizar el proyecto gracias a la Beca Leonardo de la Fundación BBVA.

Lo de Samuel no puede pasar al olvido David Bestué — Artista, autor del libro "Samuel"

En el libro editado el linchamiento de Samuel está cruzado también con el asesinato de García Lorca tras el golpe de estado del 36. «Los nuevos medios e internet hacen que vivamos como en un presente continuo. Pasan cosas cada día pero te vas olvidando de lo que aconteció hace dos semanas por ejemplo. El punto de partida para mí era que no se olvidara lo de Samuel. De alguna manera, había que hacer algo para que se recuerde y no vuelva a suceder. Samuel no fue una figura pública como Lorca que fue un recordatorio ante la violencia en un momento determinado. Lo de Samuel no puede pasar al olvido y hay que recordar a las jóvenes generaciones que todavía se sigue matando a gente por su condición sexual», concluye.