El lotero acusado de quedarse con la Primitiva millonaria: «Cuando encuentro el boleto no tengo a nadie delante»

El lotero de San Agustín, Manuel Reija, acusado de quedarse con la Primitiva de 4,7 millones comprobada en su administración el 2 de julio de 2012, mantuvo su versión inicial y reiteró este lunes en el juicio que estaba «solo» cuando se encontró un «grupo de boletos» entre los que estaba el ganador. «Cuando encuentro el boleto no tengo a nadie delante», expuso.

La Fiscalía pide para él seis años de prisión por un delito de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida. También está procesado su hermano, que declarará este martes, por blanqueo de capitales o encubrimiento.

Reija, que decidió contestar a las preguntas de la fiscal y de todos los abogados, relató que encontró los boletos «en la parte exterior del pasamonedas» que parecían «recién sacados», como nuevos. De «milagro» no fueron a la basura. «Instintivamente, los cogí y los metí para dentro. Empecé a pasarlos por la terminal y me saltó un ticket --el de premio superior, llevar a delegación--. Mi primera reacción fue de sorpresa», expuso.

Aseguró que volvió a comprobar los resguardos para identificar el premiado con 4,7 millones de euros. «Lo aíslo perfectamente y lo meto en un sobre con el ticket para no mezclar los boletos», añadió. Así, al concluir la mañana, acudió a la delegación de Loterías para contárselo a su hermano Miguel, el otro acusado y que entonces era delegado provincial, porque él «no tenía ni pajolera idea de qué hacer».

Preguntado sobre qué ocurrió con el resto de boletos, reconoció que se centró en la Primitiva millonaria y que quizá los tiró a la basura. «Consideré prioritario cuidarlo mucho y que no le pasara nada», dijo. «Estaba frustrado por no haber tenido a la persona delante para darle la alegría», añadió posteriormente. Además, achacó a un despiste que a la Policía le hablase de un boleto y no de varios. «Podía haber sido más completo pero lo importante, creía yo, era el tema del boleto», justificó.

Cuando la fiscal le preguntó si el apostante estaba delante o si tenía planificado con su hermano quedarse con el premio, fue rotundo: «Es mentira». Y repitió: «Yo estaba solo, no tengo a nadie delante».

Gus de la Paz

«No quería que el boleto fuese a caducar»

El 5 de septiembre de 2012, casi tres meses después del sorteo, Manuel Reija envió un escrito a Loterías, con la ayuda de sus abogados, para pedir el cobro del boleto. «No tenía esa finalidad de cobrarlo. La finalidad era que no caducara ese boleto», declaró.

El lotero indicó que decidió hacer esto por una «llamada de Madrid», de la Selae, que recibió el delegado preguntando qué iban a hacer con el resguardo. «Yo no quería bajo ningún concepto que el boleto fuese a caducar», comentó y negó haber utilizado a su hermano para agilizar el proceso.

Manuel, que desconocía qué era un expediente de hallazgo, volvió a presentar reclamaciones de pago en varias ocasiones en 2013, aunque a día de hoy no las recuerda. «El ánimo era que contestasen. Que me aclararan qué era el expediente de hallazgo», dijo.

Recordó que el boleto es un título al portador que podría haber cobrado «en cualquier provincia». «Estoy entregando algo que no es mío», expuso. A la pregunta de las defensas de si podría haber cobrado el premio sin decírselo a nadie contestó: «Totalmente, sin ningún problema».

RAC

A la espera de un apostante

Durante las casi dos horas de declaración, el lotero relató también que aquel 2 de julio de 2012, tras comunicarle a su hermano que había hallado la Primitiva millonaria, volvió a llevar por la tarde el boleto a su despacho. El delegado le aconsejó «que lo cogiera y lo llevara a la administración por si venía alguien a preguntar y lo que lo mantuviera informado». Y así lo hizo.

Su idea era, si aparecía alguien, «retenerlo un ratito y llamar» a su hermano, pero «desgraciadamente» no fue nadie, así que al día siguiente llevó el boleto a la delegación. «Hago lo que tengo que hacer. Mi deber era ese», insistió, y aseguró que el delegado «no tenía una directriz» sobre lo que hacer con el hallazgo. De hecho, el lotero no sabía lo que era un expediente de hallazgo.

Según la máquina de su despacho, como le indicó la abogada de la viuda de José Luis Alonso, al que la Policía y la Fiscalía consideran legítimo propietario, se comprobaron apuestas manuales junto con el boleto premiado que luego se repetieron, pero Reija dijo que esas últimas transacciones corresponden a clientes que entraron luego. Repitió en varias ocasiones que aquel día era lunes, cuando hay «mucha actividad», y que en su administración han aparecido otras cosas, como carteras, llaves o la bolsa de una joyería.

También se le mostró una fotografía de Alonso, quien no le suena «de nada», y admitió conocer la petición inicial de Manuel Ferreiro, el otro reclamante, también fallecido, pero lo descartó porque le hablaron de que había comprobado el boleto en la calle Antonio Noche: «A día de hoy no sé ni dónde está la calle».