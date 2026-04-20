FARO te lleva a Galiexpo Motor Show: ¡sorteamos 10 entradas dobles!
Sorteo exclusivo para suscriptores
Faro de Vigo te invita a asistir a GALIEXPO MOTOR SHOW 2026. Ya está aquí la 18ª edición, ¡el Salón del Motor que estabas esperando!
Más de 25.000 m2 de exposiciones, shows, actividades y espectáculos que lo convierten en una experiencia única e inmersiva. Fórmula 1, Superdeportivos, competición, tuning, motos, 4×4, furgo camper, caravaning, camiones… La variedad más completa de exposición junto con las mejores empresas del motor.
El éxito de esta feria incluida en el calendario de España, está en la mezcla de ocio y negocio, haciendo de este Salón Motor Show el más importante que se realiza actualmente en la Península Ibérica en un Recinto Ferial.
Del 24 al 26 de abril de 2026.
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