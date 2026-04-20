El «día espejo» del eclipse total de Sol: por qué debes mirar al cielo este 30 de abril

Este 2026 será el año que el Sol se quede a oscuras en Galicia. Para ello, este 30 de abril será una jornada clave. «Va a ser como una especie de ensayo. Será un buen momento para que la gente compruebe si va a poder verlo desde su casa», explica el director del Centro Astronómico Trevinca, Óscar Blanco, que también preside la Asociación Astronómica Ío.

A la jornada se la conoce como el «día espejo» y el nombre le encaja como un guante. Y es que, tal y como explica el especialista, el recorrido del Sol el último jueves de abril será un reflejo del que el astro rey hará el día del eclipse, ya que «saldrá y se pondrá aproximadamente por el mismo sitio que el 12 de agosto de 2026».

En la práctica, significa que los gallegos podrán comprobar si la localización que han escogido para el avistamiento es o no la correcta. «Si puedes ver la puesta de sol desde tu ventana [o el lugar que hayas elegido] a las 20.20 horas de la tarde el 30 de abril, podrás ver el eclipse del día 12 a las 20.28 horas desde la misma posición», asegura el astrónomo.

El «día espejo» del 30 de abril: por qué sucede y cómo sacarle el máximo partido

Un eclipse solar total como el que se verá en A Coruña el 12 de agosto de 2026. / Óscar Blanco

Aunque el Sol siempre sale por el este y se pone por el oeste, no lo hace exactamente por el mismo punto a lo largo de todo el año. Debido a la inclinación del eje rotacional de la Tierra, el astro va saliendo «más hacia el norte o más hacia el sur» en función de la estación, pasando por distintas posiciones que se cruzan en el día más largo del calendario: el 21 de junio.

El solsticio de verano marca así el centro alrededor del cual cada día se «refleja» en una jornada de su semestre opuesto. «Todos los días del año tienen su 'día espejo'. Una forma fácil de entenderlo es pensar en un ascensor que sube del cero al cuatro. Cuando baja, tiene que pasar por las mismas plantas», explica el experto, para el que la subida sería los días que se van alargando y, el tramo de bajada, las jornadas que se acortan tras el 21 de junio.

De este modo, el 20 de junio sería el «reflejo» del 22 del mismo mes y así ocurriría sucesivamente con el resto del calendario. En el caso del 12 de agosto, el «día espejo» sería este 30 de abril, que en Galicia se puede aprovechar para dirigirse, al atardecer, a los lugares donde el eclipse total se verá mejor.

Quienes no puedan hacer su «ensayo» el último jueves de abril y prepararse en directo para un fenómeno único, pueden valerse de las nuevas tecnologías para determinar por dónde saldrá el sol aquel día. La aplicación de la brújula -muchas veces, predeterminada en el smartphone-, permite calcular la posición del astro en el momento del eclipse con un par de trucos.

En primer lugar, y partiendo de que «el número cero marca el norte», habrá que girar hasta los 279 grados. En cuanto a la altura, esta será de 12 grados respecto a la línea del horizonte. «Puedes extender el brazo y poner la palma de la mano hacia arriba. La parte superior de tus dedos sería donde estaría el sol el día de la totalidad», cuenta Blanco.

Las bandas de sombra, el fenómeno «hermano» que acompañará al eclipse total del 12 de agosto

Otro fenómeno interesante que se podrá disfrutar durante el eclipse y del que no se habla tanto es el de las bandas de sombra. Se trata de unas ondulaciones en la luz, provocadas por la turbulencia atmosférica, que se pueden llegar a apreciar sobre superficies claras.

Aunque Blanco reconoce que «no son fáciles de ver», siempre hay algún afortunado que lo consigue. Los que deseen intentarlo tendrán que estar atentos «unos pocos minutos antes de la totalidad», cuando quede por tapar «una línea muy fina de sol que estará sometida a toda la turbulencia atmosférica».

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«Ves como si la luz tuviera ondas. Es un efecto atmosférico, el mismo que provoca que, cuando hace calor, parezca que las cosas se deshacen», explica el astrónomo. La misión de detectarlas se la deja solo a los expertos más entrenados en esta clase de acontecimientos.