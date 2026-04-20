La 'cibercomandancia' de la Guardia Civil recibe 40.000 denuncias en 10 meses: "La mayoría son estafas, a la gente le da vergüenza admitir que le han engañado"

Es un servicio pionero en las fuerzas de seguridad españolas. La Guardia Civil arrancó en junio de 2025 la denominada CiberComandancia: una unidad centrada exclusivamente en la recogida de denuncias por vía telemática para que el ciudadano pueda interponerlas con solo acceder a una dirección web, sin necesidad de moverse de casa.

Diez meses después de su puesta en marcha, desde el cuerpo han hecho balance al alcanzar un hito: han recibido 40.000 solicitudes de denuncias de todo tipo. Más de 130 al día. Y aunque hay delitos de (casi) toda naturaleza (los violentos, por ejemplo, siguen requiriendo presencialidad), hay uno que destaca por encima de los demás.

“Las estafas, con mucha diferencia”, sentencian fuentes del Instituto Armado en conversación con El Periódico. “Es un tipo de delito que a la ciudadanía le cuesta denunciar de forma presencial. A la gente le da vergüenza reconocer que les han estafado. Pero el anonimato que concede la denuncia telemática ha facilitado que las víctimas lo pongan en nuestro conocimiento”.

Cinco millones

Precisamente en ese ámbito es donde la Guardia Civil ha conseguido completar más operaciones con el uso de este servicio. Aunque no disponen de cifras concretas, fuentes del cuerpo sitúan “en torno a un 80%” las denuncias relacionadas con estafas del grueso total de las recibidas. En segundo lugar se encuentran las denuncias por daños y por hurtos. "Estas últimas están siendo especialmente utilizadas por comercios que sufren robos", explican fuentes de la CiberComandancia a este diario.

Gracias a dicho servicio telemático, desde la Guardia Civil han logrado bloquear más de cinco millones de euros de múltiples estafas, en el periodo de tiempo comprendido entre los últimos 10 meses. Además, se ha conseguido el bloqueo preventivo en una entidad bancaria de un importe de más de dos millones de euros en una estafa realizada mediante 'phishing' (suplantación de identidad, generalmente de bancos).

La CiberComandancia, ubicada en el edificio que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ocupa en León, se encarga de la gestión, tramitación e investigación de las denuncias telemáticas. Esta unidad pionera cuenta con 63 efectivos y amplía los servicios de atención a la ciudadanía del área de seguridad ciudadana de la Guardia Civil. El órgano ha ido incrementando su número diario de usuarios en los últimos meses, a medida que se ha ido teniendo conocimiento del mismo.

En la sede electrónica de la Guardia Civil, mediante el uso de un certificado digital, se pueden denunciar de manera telemática las estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos; la sustracción de vehículos y/o sustracción en su interior, así como hurtos y daños; y la comunicación de la pérdida o el extravío de documentación oficial y, llegado el caso, su recuperación.

Armas y explosivos

La última novedad consiste en la incorporación de la unidad especializada Intervención de Armas y Explosivos, con el objetivo de reforzar la capacidad de actuación frente a cualquier actividad irregular relacionada con la comercialización de armas, explosivos o material pirotécnico. Se trata de un tipo de delitos en auge.

Desde su puesta en marcha, hace poco menos de un mes, este nuevo equipo ha detectado más de 30 infracciones administrativas cometidas a través de internet y relacionadas con la venta irregular de armas, tanto por la comercialización de armas prohibidas como por la venta ilegal de las permitidas.