«Muchas veces se diagnostica con hiperactividad a niños pero realmente es apnea del sueño»

La apnea del sueño no se asocia únicamente a las personas adultas. Los niños también pueden presentar este trastorno que consiste en que la respiración se detenga y se reanude en diferentes ocasiones mientras se duerme. No es un trastorno baladí. Si no se pone remedio, puede acortarles la vida de mayores, en especial a aquellos con Síndrome de Down. La otorrino del Hospital Cunqueiro de Vigo Estrella Pallas Pallas, coruñesa afincada en Vigo desde 1993 y que se encarga de la unidad e Cirugía Pediátrica, nos habla de su diagnóstico, complicaciones y soluciones.

-¿Qué prevalencia presenta la apnea del sueño en niños?

La prevalencia es bastante más alta de lo que la gente cree. Podemos hablar de una incidencia del 1 al 5% en la población infantil. Pero hay muchos roncadores que no tienen porqué tener apnea.

-¿En qué síntomas nos tenemos que fijar?

-Normalmente, son los padres los que acuden al pediatra o al otorrino al darse cuenta de que el niño por las noches ronca y hace pausas respiratorias. Suelen ser niños cuyas posturas al dormir son muy distintas. Estiran muchísimo el cuello hacia arriba porque intentan coger aire. También presentan un sueño muy intranquilo, a veces con pesadillas y despertares, además de sudar mucho de noche. Muchos de estos pequeños ya no tienen edad para mojar la cama pero se hacen pis en ella por la noche. Como son niños que duermen muy mal, en los colegios se quejan de que tienen bajo rendimiento escolar porque están muy cansados, adormilados. En su comportamiento también están más irritables. Tras tratarlos, notamos muchísimo la diferencia.

La doctora Estrella Pallas Pallas, en el Cunqueiro. / Pedro Mina

-Una duda, que una pequeña o pequeño tenga ronquidos, ¿ya implica que tiene apnea?

No, el ronquido no equivale a tener apnea.Tenemos el roncador simple, conocido también como ronquido primario. Puede ocurrir en un 10 o 15%. Se da cuando el niño hace ruido porque le vibra más el tejido en la garganta pero el aire pasa igual hacia los pulmones. Tiene una buena calidad del sueño y no tiene caídas del nivel de oxígeno en la sangre. El roncador simple, normalmente, no tiene mayor problema si duerme tranquilo y feliz. Sin embargo el niño que hace apneas es diferente. Tiene microdespertares constantes y su cerebro se oxigena mal. Su sueño no es nada reparador.Hay un pico de dos a ocho años porque es cuando hay un máximo crecimiento del tejido linfoide, tanto de las amígdalas como de las vegetaciones o adenoides. En esa edad hay más crecimiento de ese tejido pero la boca es pequeña. Es cuando más pico hay de apneas. También es más frecuente en varones y niños con sobrepeso; en los niños con Síndrome de Down, con malformaciones cráneofaciales o enfermedades neuromusculares.

-Si no se trata de niño, ¿qué repercusión puede tener de adulto?

Puede tener muchas repercusiones. Si a un niño no lo tratas de forma correcta, puede tener retraso en el crecimiento porque la hormona del crecimiento se segrega durante el sueño. También puede tener problemas en la conducta, en su neurodesarrollo. El cerebro necesita oxígeno y un sueño profundo para consolidar el aprendizaje y la memoria. Por eso, muchas veces estos niños están diagnosticados de TDAH, con déficit de atención o hiperactividad, y cuando los tratas de apnea del sueño mejoran una barbaridad. Tienen un nivel cognitivo más bajo tanto en memoria como aprendizaje. En el colegio van mal muchas veces por la falta de sueño. También pueden ser niños con más agresividad e irritables. Todo esto se puede corregir. También de adultos tendrán problemas cardiovasculares porque la falta de oxígeno hace que el corazón tenga que bombear mucho más para que el oxígeno llegue mejor al cerebro. Acaban teniendo un corazón mucho más grande, hipertrófico; acaban teniendo hipertensión arterial, les aumenta la presión sanguínea; a nivel facial respiran por la boca y esta respiración crónica hace que se les altere el desarrollo de los huesos de la cara. Esto produce problemas en la mordida, tienen que ir al ortodoncista porque el paladar lo tienen muy ojival. Ese paladar estrecho hace que los dientes estén apiñados. Su mordida está totalmente alterada, por lo que necesitan muchas veces extensores del paladar. También tienen problemas metabólicos. En estos niños la hormona del hambre se altera y aumenta el riesgo de obesidad infantil. Además crean resistencia a la insulina y a veces puede generar diabetes. Si no se trata las secuelas son muchas.

-Ahora mismo, ¿qué tratamientos existen para estos pacientes infantiles?

El principal es el quirúrgico en el 90% de los casos cuando hay una hipertrofia adenoideamigdalar, que es la causa más frecuente. En la mayoría se les extirpas las adenoides y las amígdalas. Eso resuelve el problema en el 99% de los casos. Hoy en día si no hay amigdalitis bacteriana de repetición se puede optar por la reducción, una amigdalectomía parcial que se puede hacer con láser, radiofrecuencia... Se realiza de forma ambulatoria por lo que el niño se marcha ese mismo día para su casa. Es menos dolorosa y se recuperan antes porque el postoperatorio es mejor. Conservan tejido linfoide, se conserva la amígdala desde el punto de vista inmunológico, lo que los padres llaman las 'defensas'. En las consultas vemos unas mejorías espectaculares. Hemos operado a niños con apneas severas con ocho u once meses. No es lo habitual. No hay que tener miedo a esta cirugía.

La otorrino Estrellas Pallas, especialista en apnea del sueño infantil. / Pedro Mina

-Aproximadamente, ¿cuántos niños tratan al año en el Hospital Cunqueiro?

No tengo la cifra exacta pero puedo hacer un cálculo. Cada semana, mínimo, hacemos dos quirófanos infantiles con tres o cuatro niños. Al mes, son unos 30 o 35 niños; con lo que al año rondaremos los 365. La cirugía infantil en el Cunqueiro supera las 1.500 intervenciones al año.

-Le quería preguntar por los niños con Síndrome de Down donde parece que la apnea es más acuciante.

Sí, en ellos tiene un impacto muy significativo, tanto en la calidad de vida como en la longevidad. En ellos, la apnea del sueño afecta entre el 50 y el 80%.

-¿Por qué es tan elevado en ellos?

Por las propias características del Down: hipotonía, el tono muscular es mucho más bajo; la lengua es más grande y las vías respiratorias son más estrechas. Todas esas alteraciones hacen que la apnea sea más frecuente. Las guías médicas internacionales aconsejan que, aunque no hay ronquidos asociados, se realice un estudio polisomnográfico a partir de los cuatro años para detectar apneas precoces.

-¿Cómo les afecta?

Les afecta de forma importante con desgaste cardiovascular, deterioro cognitivo, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca... Se ha visto que la falta de oxigenación acelera el envejecimiento cerebral y provoca alteraciones cognitivas parecidas al alzheimer pero más precoces en el Down que en la población normal. Se han descrito muertes súbitas con más frecuencia.

La otorrino Estrella Pallas, en el Hospital Cunqueiro de Vigo. / Pedro Mina

-¿Cómo dianostican a los niños?

Primero tenemos que ver el tamaño de la vegetaciones y las amígdalas. Además en la unidad del sueño infantil, tienen que dormir aquí. Para registrar la apnea del sueño realizamos polisomnografía que nos da una información importante de las ondas cerebrales, el esfuerzo respiratorio y el esfuerzo cardíaco del niño. Es la exploración más completa que hay para estudiar el sueño y la apnea. Duermen una noche en la unidad del sueño. También se estudian las distintas fases del sueño y los microdespertares, así como las posiciones corporales al dormir. Otra prueba es la pulsioximetría pero en ese caso solo puedes medir el oxígeno (porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre arterial).

-¿Pueden jugar algún papel los logopedas?

Es una parte importante, ayuda, pero hay que matizar. Muchos niños se operan pero siguen teniendo hábitos bucales de antes aunque respiren mejor. Ahí entra el trabajo del logopeda. Son terapias respiratorias e incluso enseñan la deglución porque no colocan la lengua de forma correcta. El logopeda enseña ejercicios para reforzar la musculatura facial y también para respirar por la nariz. Pero si tienes obstrucción del tejido amigdalar no va a bastar.

-¿Cuántos adultos en el área sanitaria de Vigo cuentan con una máquina CPAP, que usa presión de aire leve para mantener las vías respiratorias abiertas?

Calculo que en el área del Cunqueiro hay más de 10.000 pacientes con la CPAP. Hay unos 2.000 nuevos casos al año. Si sumamos la gente con EPOC, podríamos llegar a cifras de 16.000 o casi 17.000. El problema es la adherencia al tratamiento. Llevar una máquina no es fácil, un 20% de los pacientes no tienen la adherencia que deberían al tratamiento con la CPAP.