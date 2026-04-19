¿Logopedia contra la apnea del sueño? Sí, los ejercicios pueden ayudar mucho

Flavia Ridao es especialista en trastornos del sueño. Desde su clínica en Vigo señala que «el 80% de las personas con apnea del sueño (el trastorno por el que a una persona se le detiene y reanuda la respiración varias veces mientras duerme) no saben que la tienen porque no están diagnosticadas».

Agrega que «el sueño afecta a todo el metabolismo humano» y que hay ciertas creencias populares que debemos descartar. «El roncar de un niño no es normal, es un síntoma de que algo pasa», subraya.

Junto al dentista Eduardo Vargas en su clínica Vargas Ridao en Vigo ofrecen ayuda a personas con apnea del sueño.

Flavia Ridao y Eduardo Vargas atienden la apnea del sueño de una manera multidisciplinar desde su clínica de Vigo. / Alba Villar

En el caso de los niños aclara que primero analizan si la apnea del sueño merece tratamiento en el otorrino o si se puede actuar en ella desde el punto de vista maxilar.

Señala que en los últimos 20 años se han desarrollado dispositivos de avance mandibular. Añade que estos dispositivos han mejorado mucho en la última década.

«Es un aparatito que va dentro de la boca y adelanta la mandíbula para que no vaya hacia atrás cuando duermes y te bloquee la vía aérea. Antes de colocarlo, se hacen unos estudios con tomografía y radiografía para calcular su posición y no alterar la articulación y lesionarse. Con él, puedes dormir perfectamente», detalla.

Además incide en que es clave trabajar la debilidad muscular para lo que es preciso la logopedia. «Se estimula con ejercicios respiratorios y mandibulares. El fin es ampliar la vía aérea. Puedes poner en orden los dientes con la ortodoncia pero si no trabajas la parte muscular, si no la reeducas, si no mejoras la posición de la lengua y los labios, al cabo del año el niño vuelve con los dientes movidos. La función de los músculos es fundamental y eso también abre la vía aérea», resalta. Apunta que se trata de ejercicios de fuerza y resistencia.

Flavia Ridao indica que «se calcula que un 25% de los niños diagnosticados con TDAH (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad) están mal diagnosticados. Los niños sufren la apnea de forma totalmente diferente a los adultos. Estos últimos se quedan dormidos, están somnolientos. En el caso de los pequeños es al revés. Tienen el nivel del cortisol tan alto que no les permite desconectar».

Noticias relacionadas

Detalla que «parece que es un TDAH porque tiene las mismas características: irritabilidad, falta de atención, falta de concentración. Pero muchos tienen apnea del sueño. Deberían asegurarse los médicos antes de medicarlos porque a lo mejor lo que necesita el niño es dormir. Es gravísimo».