La transformación digital del turismo se analiza a fondo en Vigo

¿Cómo está transformando el sector turístico la aplicación de la tecnología? ¿De qué forma se sirven destinos y empresas de la innovación digital para lograr ser más competitivos? ¿Qué papel juegan las ayudas públicas para la digitalización?

Estas y otras preguntas hallarán respuesta el próximo jueves 23 de abril en el V Foro de Turismo, impulsado por FARO DE VIGO, Prensa Ibérica y SEGITTUR, y que este año tendrá lugar en la sede del decano, en Chapela. La inauguración será a las 10:00 horas.

Bajo el título ‘Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar’, el encuentro se dividirá en un formato dinámico con tres intervenciones diferentes de expertos, desde representantes de entidades públicas a responsables de empresas del sector turístico. La clausura está programada a las 11:45 horas.

El presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez, será el encargado de arrancar la jornada a las 10:10 horas con el coloquio ‘Plataforma Inteligente de Destinos, clave en la mejora de la gestión turística’.

La Plataforma Inteligente de Destinos (PID) es una iniciativa de la Secretaría de Estado de Turismo, desarrollada y gestionada por SEGITTUR y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su objetivo es impulsar el desarrollo sostenible de los destinos de la Red DTI (Destinos Turísticos inteligentes) y la activación digital del ecosistema turístico.

Inscripciones abiertas Si formas parte del sector turístico y quieres conocer de cerca las oportunidades y los desafíos de la transformación digital y el poder de la innovación para «competir y conectar», no te pierdas el V Foro de Turismo, el próximo jueves 23 de abril, en la sede de FARO en Chapela. Puedes inscribirte aquí.

A nivel práctico, la PID consiste en una infraestructura tecnológica de país abierta, modular y escalable que proporciona servicios digitales y herramientas tecnológicas para digitalizar los servicios e integrar, relacionar y combinar datos públicos y privados que generen una mayor inteligencia competitiva y activen la innovación continua del ecosistema turístico de los destinos.

A continuación, representantes de diferentes territorios abordarán el impacto de apostar por la PID en una conversación titulada ‘Los destinos apuestan por la Plataforma Inteligente de Destinos’. Intervendrán Ramón García, gerente de la Comarca do Salnés y Enma González, gerente del Inorde (organismo dependiente de la Diputación de Ourense).

Las empresas turísticas tomarán el protagonismo a las 11:15 horas, en la charla ‘Proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas’. La digitalización del sector turístico es clave para seguir atrayendo turistas cada vez más hiperconectados y con estancias de mayor valor añadido.

Con esta misión, el Ministerio de Industria y Turismo ha impulsado una línea de subvenciones que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos. El próximo jueves, Fabián Bauzas, subdirector de Viajes Fisterra; Mar Rodríguez, CEO de Tee Travel y Jorge Martínez, CEO de Suitesnature Factory, compartirán en el V Foro de Turismo sus reflexiones y experiencias en torno a estas ayudas. Tanto esta intervención como la anterior estarán moderadas por periodistas de FARO.

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El evento concluirá a las 11:45 horas, reafirmándose una edición más como un encuentro de referencia para el sector turístico, donde conocer de mano de empresas y entidades públicas especializadas los últimos avances en digitalización, sus retos y sus perspectivas de futuro. Todos aquellos interesados en participar pueden inscribirse ya de forma gratuita en este enlace.