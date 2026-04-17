Entrevista | Antía Vázquez Voz e pandeireta en Alana

«Nas recollidas, fixámonos moito no que acontece detrás da música»

O trío musical presenta este sábado na Sala Capitol, en Santiago, o seu disco «Un saber»

Antía Vázquez xunto a Eloy Vidal e Pablo Castro.

Antía Vázquez xunto a Eloy Vidal e Pablo Castro. / Cedida

Carolina Sertal

Vigo

Antía Vázquez, Eloy Vidal e Pablo Castro encherán mañá, a partir das 21.30 horas, a Sala Capitol da esencia de Alana, un trío musical galego que vén de consolidar a súa proposta de fusión do tradicional co pop ou a electrónica co lanzamento do seu segundo disco, «Un saber».

-«Un saber» pon o foco no protagonismo que tiveron historicamente as mulleres en Galicia á hora da transmisión oral dos coñecementos populares, como naceu esta proposta?

-A propósito do que comentas sobre o papel das mulleres, moitas veces, cando fas ou escoitas recollidas con elas, existe esa idea de que o delas non era un saber, que a música non era a que facían elas, senón as murgas ou charangas, e non o que facían elas coa pandeireta. A nós chocábanos un pouco, sobre todo ao principio, porque para nós ese saber que elas teñen na cabeza, e non só musical, senón a nivel persoal, cultural e mesmo de crear comunidade, era tan, tan, tan grande que queriamos facerlle unha homenaxe neste segundo traballo.

-É un disco que conta con moitas colaboracións, hai tamén unha homenaxe a esa creación colectiva tan característica delas na música tradicional.

-Si, totalmente. Eloy sempre di unha frase que me gusta moito e que vou recuperar: «As músicas teñen que colaborar». Eu creo que en Galicia é algo moi bonito traballar en comunidade e a nós, tanto a nivel musical como a nivel de equipo, si que nos gusta traballar con xente próxima, con amizades, e ao final estas colaboracións xurdiron disto e, ademais de que achegan moito a nivel musical, tamén o fan a nivel persoal e de grupo.

-A obra da investigadora Beatriz Busto tivo un papel importante na inspiración deste traballo e, con respecto ás recollidas, hai tamén propias?

-A nivel de concepto de disco, marcounos moito o seu libro «As pandereteiras de Mens». Foi un pouco de casualidade, porque xusto estaba lendo ese libro e xa rondaban na miña cabeza as ideas que comentaba antes. Puxémolo en conxunto os tres e cadrou coma un guante, tivemos esa idea e xa foi todo sobre rodas. E con respecto ás cancións, si que hai algunha recollida nosa, sobre todo a nivel de como se inflúen, pero si que é verdade que neste disco hai moitas recollidas do Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (APOI) do Museo do Pobo Galego, que para nós é unha fonte amplísima de temas e audios que nos axudan moito á hora de crear.

-Á hora de afondar nesas recollidas, que é o que máis lle sorprende? Porque non deixa de ser un patrimonio moi rico que nos permite achegarnos a todo un legado cultural como pobo máis alá de localismos.

-Si, si, totalmente. Cando escoitamos unha recollida, non só nos centramos no que é a música en si, senón en todo o que acontece detrás, porque moitas veces están contando moitas cousas a nivel lingüístico, a nivel cultural, a nivel social e a nivel persoal das propias informantes. Eu creo que todo isto é o que crea este saber que comentaba antes e que a nós nos nutre moito á hora de facer as cancións, porque nos fixamos moitísimo niso que pasa detrás do cantar propiamente dito.

-Dende dentro, que marca a diferenza neste álbum en relación co primeiro traballo de Alana?

-Sempre dicimos que segue habendo unha continuidade na idea que temos nós de facer a música e de vivila, porque é a nosa esencia e como entendemos o grupo, pero si que é verdade que durante este tempo de facer directos e vivir Alana,a nivel musical, nós cambiamos e estamos un pouco máis experimentados. Tamén a nivel persoal vives moitas cousas que che van nutrindo consciente e inconscientemente, polo que tamén nós fomos cambiando un pouquiño, polo que creo que neste disco se reflicte moito ese cambio, quizais, esa madurez e que estamos nutridos doutro tipo de experiencias.

O trío musical Alana.

O trío musical Alana. / Cedida.

-Hai quen define «Un saber» como un disco bailable, pero tamén concibido para o íntimo, procuraron un equilibrio?

-Penso que fagas a música que fagas, ti podes ter unha intención á hora de expresarte dunha maneira determinada, non só no disco, senón tema por tema, pero é que despois cada un vive a música dunha maneira moi individual. Nós queremos ver bailar á xente coa nosa música, porque é algo moi bonito de ver dende o escenario, é algo que queremos transmitir, pero despois cada persoa vive isto de forma moi distinta e penso que iso tamén é o bonito da música.

-Que temas destacaría?

-Hai cancións que son moi de escoitar para ti e logo outras de vivir máis no directo. De escoitar, a min encántame «Felisa e María», e «Monzo» creo que vai ser moi potente no directo.

-Nos últimos anos estamos asistindo a unha corrente que aposta por explorar as raíces e mesturar a música tradicional con outro tipo de sons, como pode ser o seu caso coa electrónica ou o pop. Pensa que era unha débeda que había que saldar ou que tamén contribúe a achegar a xente nova cara esta música?

-Creo que xa dende hai moito, en Galicia, houbo moita xente que fixo mestura con todo tipo de músicas, por exemplo, temos a Mercedes Peón, Berrogüetto ou Leilía, hai un montón de persoas que foron marcando camiño para as xeracións que agora estamos facendo música. Si que é verdade, e penso que obviamente non podemos negalo, que xuntar a tradicional con paus de música do estilo do pop ou da electrónica pode axudar a achegar non só a música tradicional, senón tamén a lingua galega, que hoxe está un pouco en decadencia, e isto permite achegala.

  1. Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
  2. El Sergas abre el plazo para que parte de la población del área viguesa elija entre ser atendido en el Chuvi o en Povisa
  3. Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
  4. Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
  5. La Xunta abre plazo para que las familias apunten a sus hijos en los campamentos de verano: tiempos, precios y oferta
  6. Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»
  7. Obramat, líder en material de construcción, abre su gran almacén de 6.000 metros en San Cibrao
  8. Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras

Mercedes Peón e Dakidarría abren o Festa Raxada: 72 horas de cultura galega no monte de Gondomar

Mercedes Peón e Dakidarría abren o Festa Raxada: 72 horas de cultura galega no monte de Gondomar

El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»

El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»

Lalín, A Estrada y Cerdedo Cotobade ofrecerán tres campos de voluntariado

Lalín, A Estrada y Cerdedo Cotobade ofrecerán tres campos de voluntariado

¡Hasta pronto Europa!

¡Hasta pronto Europa!

Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'

Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'

Los futuros profesores de Secundaria salen del máster sin una materia propia de educación digital

Los futuros profesores de Secundaria salen del máster sin una materia propia de educación digital

La nueva solución para la tubería del agua de O Grove sube a 1,7 millones, pero «sería definitiva»

La nueva solución para la tubería del agua de O Grove sube a 1,7 millones, pero «sería definitiva»
