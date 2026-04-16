Tanxugueiras sigue desvelando su nuevo disco: «Todo amaina», nueva entrega

El grupo gallego Tanxugueiras acaba de revelar un nuevo single del que será su cuarto álbum, que publicarán este año. La canción elegida, ya disponible en las plataformas, lleva como título «Todo amaina».

El vídeo guarda la misma filosofía cromática que el anterior, «Chorar chorei» donde el blanco comanda en la pantalla. En la letra, asistimos a una especie de 'resurrección', de recuperación. «Hoxe os corvos fanme os coros/ no diluvio xa non afogo/ bailo co ouveo dos lobos», señalan.

Con esa estrofa, parecen hacer referencia a dolores antiguos que superaron o a la presión, dardos y sentimiento de asfixia que sufrieron años atrás cuando comenzaron a ser muy famosas a raíz del Benidorm Fest, lo que les granjeó muchas simpatías pero también haters desalmados.

En estos momentos, tal y como comentaron en una entrevista en exclusiva a FARO, disfrutan de una etapa en la que se sienten más seguras, sin que les afecten las críticas sin miramientos. «Hoxe todo amaina/ todo amaina/ todo amina/ esta dor tamén amaina», cantan en el arranque del tema y en el estribillo.

De la rabia de «Diluvio», su tercer disco, ahora pasan a un tiempo sosegado que se refrenda en el tempo de la canción, donde brillan sus voces y control vocal.

Tanxugueiras cumplen en este 2026 sus diez años de vida y lo celebrarán con un concierto único en el Coliseum de A Coruña el 17 de octubre. Las entradas ya están a la ventas ya están a la venta.